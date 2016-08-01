Dalyan Club; Türk Telekom Prime sponsorluğunda yaz boyunca, sinemaseverlere, açık hava sineması ile yıldızlı gecelerin keyfini yaşatacak. 1 Ağustos 2016 tarihinde başlayacak ve yaz boyu devam
edecek olan açık hava sineması gösterimleri her Pazartesi saat 21.30’da gerçekleştirilecek.
Yazın
bunaltıcı sıcaklarından uzaklaşarak yemyeşil ağaçların gölgesindeki açık hava
sinemasında yerli ve yabancı birçok popüler filme yer verilecek. 3 Ekim 2016
tarihine kadar devam edecek açık hava sineması etkinliğinde gösterilecek ilk
film Starwars: Güç Uyanıyor olacak. Programda ayrıca İftarlık Gazoz, Diriliş,
Batman&Superman, Captain America gibi izlenme rekorları kıran filmler de yer
alacak.
Bilet
ve ayrıntılı bilgi için 0216 348 58 41 numaralı telefonu arayabilir ya da www.dalyanclub.com sayfasını ziyaret
edebilirsiniz.