Sıcak yaz akşamlarında hem serinlemek hem de nostaljik bir sinema keyfi yapmak için rotanızı Dalyan Club'a çevirin.

Dalyan Club; Türk Telekom Prime sponsorluğunda yaz boyunca, sinemaseverlere, açık hava sineması ile yıldızlı gecelerin keyfini yaşatacak. 1 Ağustos 2016 tarihinde başlayacak ve yaz boyu devam edecek olan açık hava sineması gösterimleri her Pazartesi saat 21.30’da gerçekleştirilecek.

Yazın bunaltıcı sıcaklarından uzaklaşarak yemyeşil ağaçların gölgesindeki açık hava sinemasında yerli ve yabancı birçok popüler filme yer verilecek. 3 Ekim 2016 tarihine kadar devam edecek açık hava sineması etkinliğinde gösterilecek ilk film Starwars: Güç Uyanıyor olacak. Programda ayrıca İftarlık Gazoz, Diriliş, Batman&Superman, Captain America gibi izlenme rekorları kıran filmler de yer alacak.

Bilet ve ayrıntılı bilgi için 0216 348 58 41 numaralı telefonu arayabilir ya da www.dalyanclub.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz.