Akasya Park’ta gerçekleşen Sinema Geceleri’nde Aşıklar Şehri, Trols, Şirinler Kayıp Köy ve İstanbul Kırmızısı, cuma günleri saat 21.00’de sinemaseverlerle buluşacak. Ağustos ayının ilk gösterimi Aşıklar Şehri 4 Ağustos’ta, Troller 11 Ağustos’ta, Şirinler: Kayıp Köy, 18 Ağustos’ta beyazperdede olacak. Akasya Park Sinema Geceleri’nin kapanışı ise 25 Ağustos’ta, Ferzan Özpetek’in çok konuşulan filmi İstanbul Kırmızısı ile olacak. Sinema biletlerini cinemaximum.com.tr’den online olarak ya da gişeden satın alabilirsiniz.