Yazın lacivert gökyüzünün altındaki açık hava sinemasının yerini ne tutabilir ki?

Akasya Park’ta gerçekleşen Sinema Geceleri’nde Aşıklar Şehri, Trols, Şirinler Kayıp Köy ve İstanbul Kırmızısı, cuma günleri saat 21.00’de sinemaseverlerle buluşacak. Ağustos ayının ilk gösterimi Aşıklar Şehri 4 Ağustos’ta, Troller 11 Ağustos’ta, Şirinler: Kayıp Köy, 18 Ağustos’ta beyazperdede olacak. Akasya Park Sinema Geceleri’nin kapanışı ise 25 Ağustos’ta, Ferzan Özpetek’in çok konuşulan filmi İstanbul Kırmızısı ile olacak. Sinema biletlerini cinemaximum.com.tr’den online olarak ya da gişeden satın alabilirsiniz.





Yönetmen Gürcan Keltek’in ilk uzun metraj filmi olan Meteorlar, 2-12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Locarno Film Festivali’nin bu yılki programına seçildi. Yapımcılığını Marc Van Goethem, Arda Çiltepe ve Burak Çevik’in üstlendiği Hollanda ve Türkiye yapımı film, Locarno Film Festivali’nin Filmmakers of the Present/Günümüz Sinemacıları bölümünde yarışacak. İnsanların ve mekanların hafızasında dolanan Meteorlar, belgesel ile kurguyu bir araya getiriyor.