'Yemekteydik ve Karar Verdim'in çekimleri başladı

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Görkem Yeltan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Yemekteydik ve Karar verdim' filminin çekimleri başladı.

Görkem Yeltan’ın yönetmenliğini yaptığı, ilk uzun metrajlı filmi Yemekteydik ve Karar Verdim’in çekimleri geçen hafta İstanbul’da başladı. Rıza Gürsoy ve ailesinin Kurban Bayramı süresince yaşadıklarının anlatıldığı filmin başrollerinde geniş bir oyuncu kadrosu yer alıyor. Arzu Okay, Mehmet Güreli ve Sema Poyraz gibi isimlere, başrollerde Gökçer Genç, Ayçıl Yeltan, Kaan Çakır, Turgay Aydın, Görkem Yeltan, Ilgaz Kocatürk ve Yasemin Zamanpur eşlik ediyor. Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Arzu Okay da 37 yıl sonra bu filmle beraber sinemaya geri dönüyor. Filmin çekimlerinin 4 hafta içinde İstanbul, Gebze ve Bodrum’da tamamlanması planlanıyor.