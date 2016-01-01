Tanrı yaşıyor, hem de Brüksel’de bir apartman dairesinde! 2016 Altın Küre Ödüllerinde "Yabancı Dilde En İyi Film" adayı olan komedi filmi 'Yeni Ahit' haftanın en iddialı filmlerinden...

Bu hafta sinema salonlarında 3'ü yerli 10 film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri;

Yeni Ahit

2016 Altın Küre Ödüllerinde "Yabancı Dilde En İyi Film" adayı olan komedi filmi "Yeni Ahit", Benoit Poelvoorde, Catherine Deneuve, François Damiens gibi Fransız sinemasının tanınmış oyuncularını bir araya getiriyor.

Filmin konusu şöyle; Tanrı yaşıyor, hem de Brüksel’de bir apartmanda! Ama pek huysuz bir adam; karısıyla kızına pek kötü davranıyor. Masum kızı hakkında pek az şey biliyoruz aslında: Kendisi 10 yaşında, adı da Ea... Bir gün tahammülü tükenince, Ea babasının en büyük sırrını, yani dünyadaki herkesin öleceği tarihi SMS’ler yollayarak ifşa eder. Ardından da evden kaçıp altı yeni havari bulmaya karar verir.





Özel Bir Gün

Gary Marshall'ın yönettiği komedi türündeki "Özel Bir Gün", Anneler Gününde üç jenerasyonu bir araya getiriyor. Filmin oyuncu kadrosunda Julia Roberts, Kate Hudson, Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Timothy Olyphant, Margo Martindale, Shay Mitchell ve Jon Lovitz gibi güçlü isimler var.

Filmin konusu şöyle; Kısa süre önce boşanan 2 çocuk annesi Sandy eşinin kendisinden çok daha genç bir kadınla evlenmesiyle sarsılmıştır. Bradley 16 yaşındaki kızına hem babalık hem de annelik yapmanın zorluklarıyla karşılaşırken, ünlü bir yazar olan Miranda tüm başarısına rağmen kızı Kristin'i daha bebekken evlatlık vermek zorunda kaldığı gerçeğiyle yaşamaktadır. Kristin ise evlilik arifesinde annesini bulmaya karar verir. Ailesiyle arası çok iyi olmayan Jessie ise bunu düzeltmesi gerektiğini yavaş yavaş anlar...



Brooklyn

Genç İrlandalı göçmen Eilis Lacey'nin 1950'ler Brooklyn'inde geçen hikayesini konu alan "Brooklyn"de başrolleri Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson, Emory Cohen ile Hugh Gormley paylaşıyor.

Baskın Günü

Aksiyon meraklılarının ilgisini çekecek "Baskın Günü", Paris'te yaşayan Amerikalı genç bir yankesicinin içinde cüzdandan çok daha fazlasının bulunduğu bir çantayı çalmasının ardından CIA'in en çok aradığı isimler arasına girmesini anlatıyor. Filmin yönetmen koltuğunda James Watkins, oyuncu kadrosunda Idris Elba, Richard Madden, Charlotte Le Bon var.

Bay Doğru

Anna Kendrick, Sam Rockwell, Tim Roth, Douglas M. Griffin, James Ransone ve Anson Mount'un oynadığı filmin yönetmenliğini Paco Cabezas üstleniyor.

Acı bir ayrılık yaşayan Martha, kendisi için mükemmel biri gibi gözüken Mr. Right ile tanışır. Martha, ilişkileri ilerledikçe Mr. Right’ın kiralık katil olduğunu öğrenir. Zamanla birçok düşman edinmiş olan Mr. Right düşmanlarından kaçarak yaşar. Peki, kendisini ve Martha’yı takip eden düşmanları Martha’yı kaçırınca ne olacak?

Ratchet and Clank



Playstation 2'nin sevilen oyunlarından olan "Ratchet & Clank" serisinin ilk sinema uyarlaması film, hayranlarına aksiyon dolu yeni bir evrenin kapılarını açmayı amaçlıyor.

Kadere Tutsak

Başroller Murat Ünaloğlu, Ateş Kantaroğlu, Ümit Sağlam ile Şakir Aydın'ın paylaştığı filmin yönetmeni Erdoğan Koç. Film, kendisini acımasız ve kirli bir dünyanın içerisinde bulan Kenan'ın girdiği bu karanlık hayattan aydınlığa ulaşmaya çalışmasını anlatıyor.

Emicem Hospital

Film, Karadeniz'in küçük bir sahil kasabasında yer alan ve geleneksel yöntemlerle yönetilen tuhaf bir hastahanede geçen komik olayları anlatıyor. Yaşar Eraydın, Taha Mataracıoğlu ve Wilma Elles gibi oyuncuların rol aldığı filmin yönetmeni Dr İsmet Eraydın.

Magi

Korku ve gerilim türündeki "Magi", hamile kız kardeşi Marla'nın ani ve esrarengiz ölümüyle ilgili gerçeği araştıran Amerikalı gazeteci Olivia Watson'un İstanbul'da yaşadığı macerayı konu alıyor.

Kurdun Uyanışı

Shaofeng Feng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa ile Yin Zhusheng'in oynadığı "Kurdun Uyanışı" film 1967 yılında Moğolistan'ın iç kısımlarında geçiyor.

