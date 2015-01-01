Yeni Bond kızı Lea Seydoux mu?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Serinin son filminde Bond kızı olmaya en güçlü aday Seydoux

James Bond efsanesinin yirmi dördüncü halkası olan Bond 24 ekibi toparlanırken, yeni Bond Kızı konusundaki soru işaretleri de henüz silinmiş değil!



Daha önce Chiwetel Ejiofor ve Penelope Cruz gibi isimlerin dedikodulara dahil olduğu rol için en güçlü aday Lea Seydoux gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl kariyerinin en parlak dönemini yaşayan genç aktris, daha önce kadrosunda yer aldığı Görevimiz Tehlike: Hayalet Protokol filmiyle de aksiyon konusunda da oldukça idmanlı!



Kamera arkasına yeniden Sam Mendes'in geçeceği ve Daniel Craig'i dördüncü defa James Bond rolünde izleyeceğimiz film, 2015 sonbaharında izleyiciyle buluşacak!