Yeni Frankenstein filminin vizyon tarihi ertelendi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Frankenstein filminin 16 Ocak 2015'te vizyonda olması bekleniyordu.

Daniel Radcliffe ve James McAvoy’un başrollerini paylaşacağı Frankenstein filminin 16 Ocak 2015′te vizyonda olması bekleniyordu. Fakat 20th Century Fox, filmin vizyon tarihini 2 Ekim 2015 olarak güncelledi.

McAvoy’un Frankenstein’ı, Daniel Radcliffe’inse Igor olarak karşımıza çıkacağı ve söylenenlere göre ‘önceki Frankenstein uyarlamalarına hiç benzemeyen’ yeni filmin yönetmenliğini de Sherlock‘un ilk iki sezonunda dört bölümü yöneten Paul McGuigan üstleniyor. Filmde bugüne kadar duyduğumuz hikaye Igor karakterinin gözünden anlatılıyor. Igor’un üniversitede bir tıp öğrencisi olan Viktor Von Frankenstein’la kurduğu arkadaşlık ve sonrasında da Frankenstein’ın bildiğimiz haline evrilişini gösteren filmde Downton Abbey’deki Sybil karakteriyle tanınan Jessica Brown Findlay de rol alıyor.