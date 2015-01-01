Yeni Marilyn Monroe: Jessica Chastain!

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Jessica Chastain, Marilyn Monroe rolünü Naomi Watts'ın elinden kaptı

Kısa filmografisinde Kasap (Chopper), Korkak Robert Ford'un Jesse James Suikastı ve Kibarca Öldürmek (Killing Them Softly) gibi iddialı ve nitelikli yapımlar bulunan yönetmen Andrew Dominik'in son projesi olan Blonde, Marilyn Monroe'nun hayatından önemli kesitleri beyazperdeye aktaracak! Joyce Carol Oates'ın biyografik ögeler de taşıyan kitabından perdeye taşınacak olan filmde, daha önce marilyn Monroe'yu canlandırması için Naomi Watts düşünülmüş olsa da, rol son yıllarda yıldızı iyiden iyiye parlayan Jessica Chastain'e gitti! Şu sıralar pre-prodüksiyon aşaması devam eden film, yeni Marilyn Monroe profili açısından merak uyandırıyor.Filmin 2015 yılının ortalarında vizyona sokulması planlanıyor.