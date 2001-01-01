Jake Gyllenhaal, Naomi Watts ve Chris Cooper'ın rol aldığı 'Yeniden Başla' ile korku, dram ve fantastik ögelerini içinde barındıran 'Ölümcül Oyun' haftanın en iddialı filmleri...

Bu hafta sinemalarda altısı yerli 11 film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri...



Yeniden Başla

Jean-Marc Vallee'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Jake Gyllenhaal, Naomi Watts ve Chris Cooper gibi başarılı oyuncular bulunuyor. Dram türündeki film, eşini trafik kazasında kaybeden bir yatırım uzmanının içine düştüğü duygusal çöküntünün ardından tüm hayatını sorgulamasını ve bir gün şikayetçi olduğu para otomatı üreten bir şirketin müşteri temsilcisi ile yakınlaşıp yeniden hayata sarılmasını anlatıyor.

Ölümcül Oyun

Veronika Franz ve Severin Fiala'nın birlikte yönettiği filmde Susanne Wuest, Lukas A. Elias Schwarz, Hans Escher ve Eleriede Schatz rol alıyor. Gösterildiği yerlerde izleyenlerin bayılmasına sebep olduğu iddia edilen "Ölümcül Oyun", estetik operasyon geçirdikten sonra yüzü bandajlı bir şekilde eve dönen annelerinin gerçek anneleri olup olmadığından şüphelenmeye başlayan 9 yaşındaki ikizler Lukas ve Elias'ın hikayesini konu alıyor.

Ölüm Emri

Helen Mirren, Aaron Paul ve ocak ayında hayatını kaybeden Alan Rickman'ın başrollerinde yer aldığı "Ölüm Emri", uzaktan kumanda edilen uluslararası savaş endüstrisinin gölgeli dünyasını gösteren bir çağdaş gerilim filmi olarak sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Gavin Hood'un yaptığı modern gerilim türündeki film; politika, yasalar ve ahlakın üçgeninde her kararın zorlu bir bedeli olduğunu anlatıyor.

Küçük Esnaf

Küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını anlatan filmin başrollerinde İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Gupse Özay ve Cengiz Bozkurt var. Senaryosu da İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'a ait olan filmin yönetmeni ise Bedran Güzel.

Zoolander 2



Başrollerini Ben Stiller ve Owen Wilson'un paylaştığı komedi filminde Penelope Cruz, Will Ferrell, Kristen Wiig, Nazanin Boniadi, Justin Theroux ve Cara Delevingne gibi isimler de rol alıyor. Ben Stiller'ın yönettiği 2001 tarihli "Zoolander" filminden 13 yıl aradan sonra çekilen serinin ikinci filmi, kafası pek de çalışmayan model Derek Zoolander'ın dünya pop starlarını korumak için moda dünyasına geri dönmesini anlatıyor.

Azem 3: Cin Tohumu

Hürcan Emre Yılmazer'in yönetip; Veysi Alışkan, Tahir Ulubayrak, Muhammet Kulu, Nurdan Taş ile Yeşim Egemen Özcaydın'ın oynadığı "Azem 3: Cin Tohumu" izleyici ile buluşuyor. 'Azem 1: Cin Karası' ve 'Azem 2: Cin Garezi' ile Türk korku sinemasında adını duyuran serinin üçüncü filmi 'Azem 3: Cin Tohumu'nun senaryosu, 5 bin izleyiciden gelen hikayelerin değerlendirilmesi sonucu oluşturuldu.

91.1

Mustafa Haktanır'ın yönettiği filmde Hakan Kurtaş, Güneş Sayın, Ali Barkın ve Mustafa Uzunyılmaz gibi isimler rol alıyor. Dram ve komedi türü filmin konusu şöyle; Üç farklı kuşaktan üç arkadaş grubunun yolları, hayatları yeni bir aşamaya geçmek üzereyken sürpriz bir şekilde kesişir. Aynı kentin farklı semtlerinde süren hayatlar ve kuşaklar kendilerini birdenbire aynı dünyanın içerisinde bulurlar...

Baba Mirası

Sefa Özçelik'in yönettiği, senaryonu Furat Emir'in yazdığı filmin başrollerinde Yakup Yavru, Mehmet Emin Eren, Mansur Ark yer alıyor. Babalarının vasiyeti üzerine köyde kalıp mirası hak etmek isteyen üç kardeşin, alışık olmadıkları köy hayatında çeşitli sürprizlerle karşılaşmasını anlatan film; farklı mesleklere ve karakterlere sahip bu kardeşlerin başından geçen komik olayların yanı sıra köy halkının yaşantısındaki ilginçlikleri de beyaz perdeye taşıyor.

Kızkaçıran

Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu, Yüksel Ünal ile Aydan Burhan'ın rol aldığı filmin yönetmeni Korhan Uğur. Komedi türündeki "Kızkaçıran", düğünden gelini kaçıran ama gelini damatla beraber kaçıran bir gencin komik hikayesini anlatıyor.

Türk Lokumu

Mustafa Topaloğlu, Oya Aydoğan, Metin Yıldız ve Alper Rende'nin rol aldığı filmin yönetmeni Deniz Denizciler. Komedi türündeki film, Anadolu'da bir devlet okulundayken kendi halinde bir hayat yaşamış olan bir gencin, başarısından dolayı burslu okumak için geldiği İstanbul'da, lüks bir Amerikan kolejinde okuyan gençlerin arasına karıştıktan sonra yaşadığı değişimi anlatıyor.

Cesur Horoz

Gabriel Riva Palacio Alatriste'nin yönettiği haftanın tek animasyon filmi olan "Cesur Horoz", sıradan bir tavuk olan "Toto"nun korkusuz bir horoz gibi arkadaşlarına önderlik ederek, yaşadığı yeri tehdit eden kötü kalpli bir çiftçiyi engelleme mücadelesini anlatıyor.