Yıldızlararası filminden yeni fragman!

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Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu bilimkurgu filminden yeni bir fragman daha yayınlandı.

Akıl Defteri, Batman serisi, Prestij ve Başlangıç gibi filmlerin yönetmenliğini yapmış olan yetenekli İngiliz yönetmen Christopher Nolan'ın son harikası Yıldızlararası filminden yeni bir fragman daha yayınlandı.



Son dönemin parlayan yıldızı ve geçtiğimiz yıl rol aldığı Sınırsızlar Kulübü ile en İyi Erkek Oyuncu Oscarı'nı kucaklayan Matthew McConaughey'in başrolünü üstlendiği filmde ona, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine ve Casey Affleck gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor. Bir grup cesur kaşifin, Kip S. Thorne'nun evrende 'Solucan Delikleri'nin gerçekten var olduğu teorisiyle hareket ederek bu deliklerden birinden gitme planlarını konu alıyor.



Yıldızlararası, 7 Kasım 2014'te sinemalarda!