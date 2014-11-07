Yıldızlararası filminin ilk yıldızı parladı!

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Yıldızlararası filminden ilk kare nihayet yüzünü gösterdi

Christopher Nolan'ın merakla beklenen projesi Yıldızlararası filminden geçtiğimiz günlerde yepyeni bir poster yayınlanmıştı. Filmden yayınlanan ilk karede ise; başrol oyuncusu Matthew McConaughey'i elinde "lunar lander" prototipi tutarken görüyoruz! Kip S. Thorne'un uzaydaki solucan delikleri teorisi sayesinde zaman yolculuğunun mümkün olabileceği ön kabulüyle yola çıkan Nolan; yeni filminde bir grup kaşifin bu solucan deliklerinden birine ulaşma çabasını anlatıyor. Yılın en iddialı bilimkurgu hadiselerinden biri olacağına kesin gözle bakılan filmin başrollerindeyse Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Michael Caine ve Jessica Chastain gibi isimler yer alıyor! Sonbahar sezonunda gişeye hareket getirecek olan film, ülkemizde 7 Kasım 2014 tarihinde vizyona girecek!