Yapımcılığını Mint Yapım Birol Güven’in üstlendiği, yılın en iddialı ve merak edilen dizilerinden “Kalp Hırsızı” nın ekran macerası başlıyor.
Romatik komedi tadındaki dizinin başrollerinde Mine Tugay, Kenan Ece, Arda Esen, Selin Ortaçlı, İştar Gökseven, Funda Postacı, Cansu Kurgun, Eser Eyüboğlu, Erdem Baş ve Mazlum Kiper gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.
Yönetmenliğini Emre Kavuk’un üstlendiği “Kalp Hırsızı” oğlunu tek başına büyütmek zorunda kalan fedakar anne Defne (Mine Tugay) ile hırsızlık için Defne’nin evine giren ve oğluna babası olarak tanıtmak zorunda kaldığı Tekin (Kenan Ece) arasındaki büyük aşkı konu alıyor.
Dizinin senaryosunu Birol Güven, Yaşar Arak ve Caner Güler kaleme alıyor. Merakla beklenen “Kalp Hırsızı” 31 Ağustos Pazar günü saat:20.00’de Atv akranlarında izleyiciyle buluşuyor.