Yılın en iddialı aşk hikayesi: "Kalp Hırsızı"

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Başrollerinde Mine Tugay ve Kenan Ece’nin yer aldığı yılın en iddialı dizilerinden “Kalp Hırsızı” nın yayın tarihi belli oldu.