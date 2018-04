Yılın en iddialı komedisi

Jemaine Clement ve Taika Waititi'nin birlikte yazıp yönettiği ve başrollerinde oynadığı What We Do In The Shadows, yılın en dikkat çeken komedi filmlerinden biri.

Bir tür sahte belgesel olan film ev arkadaşı olan üç vampirin günlük yaşantılarını konu ediyor.



Galasını geçtiğimiz Sundance Film Festival’da yapan film, Yeni Zelanda’da geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Türkiye’de vizyona girip girmeyeceği henüz belli olmayan filmin fragmanını aşağıda görebilirsiniz.