Bu yılın iddialı iki yapımı 'Dünyanın En Güzel Kokusu' ve 'Kaçma Birader' televizyon ekranlarında...

Şubat 2016’da vizyona giren ve iddialı oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan romantik film “Dünyanın En Güzel Kokusu” 29 Temmuz Cuma günü; Mart 2016’da vizyona giren ve izleyicilerini kahkahalara boğan “Kaçma Birader” ise 30 Temmuz Cumartesi günü saat 21:30’da TV’de ilk kez, Digiturk 17 No’lu kanalda yayın yapan Moviemax Turk HD’de ekrana gelecek.





Dünyanın En Güzel Kokusu

Uğur Yağcıoğlu’nun yazıp yönettiği, Tuğba Ünsal ve Rıza Kocaoğlu’nun başrollerini paylaştığı “Dünyanın En Güzel Kokusu” adlı filmde Burak Altay, Esra Ruşan ve Nezih Tuncay gibi oyuncuların başarılı performansları da dikkat çekiyor. Aşkın, flörtün, evliliğin tükendiğinde, yeni bir ilişki şekli bulunması gerektiğine inanan, ilişkiye doymuş şarkı sözü yazarı Hakan ile onun en yakın arkadaşı Derya’nın ilişkisini ele alan film; bir gün Hakan’ın Derya’ya evlenip çocuk yapmayı teklif etmesiyle başlayan süreçte yaşananları konu alıyor.





Kaçma Birader

"Kardeş Payı" ile isimlerini duyuran ve dizinin çok sevilen senaristlerinden Emrah ve Murat Kaman kardeşlerin senaryosunu yazdığı "Kaçma Birader” filmi ise; sevdiği kız için Yozgat'tan kaçan en küçük oğullarının peşinden İstanbul'a gelen, her bir üyesi birbirinden farklı, birbirinden esprili Yozgatlı Kolçak Ailesi'nin hareketli ve eğlenceli Taksim macerasını anlatıyor. Yönetmenliğini Defne Deliormanlı ile Emrah Kaman’ın yaptığı; Zafer Algöz, Melek Baykal, Emrah Kaman ve Cihan Ercan gibi ünlü oyuncularla renklenen filmde kahkaha eksik olmuyor.