Yok Artık vizyonda!

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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 6 film vizyona giriyor.

"Yok Artık!"

Senaryosunu ünlü karikatürist Serkan Altuniğne'nin yazdığı filmin oyuncu kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu, Serkan Keskin, Çağlar Çorumlu, Demet Evgar, Murat Akkoyunlu, Funda Eryiğit, Ceren Moray, Algı Eke ve Necip Memili gibi ünlü isimler yer alıyor.



Caner Özyurtulu'nun yönetmenliğini üstlendiği filmde, Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı "Taksici Fikret" karakterinin başına gelen komik olaylar beyaz perdeye yansıtılıyor.



"Adana İşi"

Ali Adnan Özgür'ün yönetmenliğini yaptığı ve Murat Akkoyunlu, Ceyda Ateş, Melih Selçuk ile Aylin Aslım'in başrollerinde oynadığı "Adana İşi", bugün izleyiciyle buluşuyor.



90'lı yıllarda Adana'da gerçekleştirilmiş bir banka soygunundan esinlenerek hazırlanan film; dürüst, çalışkan, iyiliksever ve bir o kadar da saf iki Adanalı kafadarın maddi zorluklar içinde geçen yaşamlarından kurtulma çabasını konu alıyor.



"Aşk Nerede?"

Ayça Erturan, Faik Ergin, Eylül Öztürk ile Oya Aydoğan'ın oynadığı filmin yönetmenliğini Semra Dündar yaptı.



Romantik komedi türündeki film, evlenme çağına çoktan gelmiş ancak hala kendisine uygun bir koca bulamamış kariyer sahibi genç bir kadınla, bir taksi şoförü arasındaki aşkı anlatıyor.



"Madımak: Carina'nın Günlüğü"

Ulaş Bahadır'ın yönettiği filmde Denise Ankel, Füsun Demirel, Rıza Akın, Umut Kurt, Erdal Tosun ve Altan Erkekli rol aldı.



Dram türündeki film, Sivas olaylarının tek yabancı kurbanı Carina Cuanna'nın ve Madımak Oteli'ne kadar varan yolculuğunun hikayesini Cuanna'nın tuttuğu günlüklere bağlı kalınarak anlatıyor.



Carina Cuanna, 1993'te Türk kadınının aile içi rolü ve çevre ile ilişkileri üzerine olan bitirme tezi için Hollanda'dan Türkiye'ye gelmiş ve 2 Temmuz'da Madımak Oteli'nde yanarak can vermişti.



"Stajyer"

Başrollerini Anne Hathaway ile Academi Ödüllü Robert De Niro'nun paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda kaliteli romantik komedileriyle bilinen Nancy Meyers oturuyor.



Ödüllü yönetmen, son filminde bir moda web sitesinin çevresinde dönen olayları beyaz perdeye yansıtıyor.



Rene Russo, Anders Holm, Andrew Rannells, Adam Devine, Celia Weston, Nat Wolff, Linda Lavin, Zack Pearlman, Jason Orley ve Christina Scherer gibi isimlerin de rol aldığı filmin konusu özetle şöyle:



"70 yaşındaki dul Ben Whittaker (Robert De Niro), emekliliğin hiç de beklediği gibi olmadığını düşünmektedir. Tekrar iş yaşamına dönmek için fırsat kollarken, Jules Ostin (Anne Hathaway) tarafından kurulan ve yönetilen bir moda web sitesinde stajyer olarak işe başlar."



"45 Yıl"

Andrew Haigh'in yönettiği filmde Charlotte Rampling, Tom Courtenay, Geraldine James ile Dolly Wells oynuyor.



Bol ödüllü "Hafta sonu" adlı film ile dikkatleri çeken yönetmen Haigh'in, evliliğin karanlık taraflarını anlattığı yeni filminin konusu şöyle:



"Çocuk yapmadan 45 yıl evli kalan Kate ve Geoff Mercer, evlilik yıl dönümlerini bir partiyle kutlama hazırlıkları içindedir. Ancak Geoff'un aldığı bir mektup ikisini de sarsacaktır. İsviçre'den gelen mektupta bir cesedin bulunduğu yazılıdır. Ceset, Geoff'un, 1962'de gittikleri tatilde bir buzulun içine düşüp ölen, Kate'den önceki kız arkadaşı Katya'ya aittir. Kate kocasını Katya konusunda sıkıştırdığında, yaşasaydı onunla evlenmiş olacağını öğrenir." (AA)

