Yeni sezonun iddialı komedilerinden "Yolsuzlar Çetesi" bu sonbaharda sinema salonlarını kahkahaya boğacak.

Ali Ayyıldız'ın senaryosunu Tufan Bora ile birlikte yazdığı ve yönettiği; Osman Sonant, Beyti Engin, Mesut Can Tomay, Kadir Çöpdemir ve Pascal Nouma'nın başrollerinde olduğu film mutluluğun ve yırtmanın peşinden koşan iki dostun varoluş hikayesini anlatıyor. Osman Sonant ve Beyti Engin'in bahtsız iki kafadarı canlandırdığı filmde birçok sürpriz isim de yer alıyor. Gerçek hayatta çok yakın dost olan Kadir Çöpdemir ve Pascal Nouma ilk defa bir sinema filmi için birlikte kamera karşısına geçerek, birbirine düşman iki mafya babasını canlandırıyorlar.





Filmin konusu şöyle; Fiko ve Kamil ailelerinin evlerini ipotek ederek bankadan ve tefeci Rıfat’tan aldıkları paralarla mahallelerinde bir büfe açmış, var olma mücadelesi veren iki kafadardır. Rıfat hem evleri hem de dükkanı almak için elindeki senedin ödeme tarihini erkene çekince ikili sıkışır. İşlerini toparlayıp para kazanmak için mahallenin bitirim öğrencisi Cafer ile anlaşırlar. İkilinin para kazandığını gören Rıfat dükkanlarını yakarak onları yeniden zor duruma düşürür. Fiko ile Kamil, başka işler bularak Rıfat’a olan borçlarını denkleştirmeye çalışırken başka bir mafya babası olan Süleyman ile Rıfat’ın savaşının tam ortalarına düşerler. İki kafadar Fiko’nun melek görünümlü ahlaksız ergen kardeşi Taki, aileleri ve Kamil’in uzatmalı aşkı Gülay’ın arasında bu mücadeleden sıyrılmaya ve kendilerini kurtarmaya çalışırlar.

"Yolsuzlar Çetesi" 14 Ekim'de sinemalarda!