''Yolunda A.Ş.'' sinema filmi oluyor!

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Ankara’nın en bilindik ve en eski gecekondu mahallelerinden Çinçin Bağları Mahallesi’nde, Kemal Sunal’ın başrolünde oynadığı “Düttürü Dünya” projesinden sonra ikinci kez, bir sinema filminin hazırlıkları var.

Neredeyse tamamı Ankaralı bir ekibin, Türkiye’nin ilk profesyonel web dizisi olarak başlattıkları ve alanında fenomen olan “Yolunda A.Ş.” projesi, Çinçin Bağları Mahallesi’nde yaşayan halkın da doğrudan desteği ve katkısıyla beyaz perdeye aktarılacak. Ülkenin farklı coğrafyalarında yaşanan toplumsal sorunları, Çinçin Bağları Mahallesi üzerinden, gerçekçi bir üslupla aktarmayı hedefleyen filmin ismi, “Yolunda A.Ş. Çinçin Bağları Hikâyesi”.



Çinçin Bağları Mahallesi’nde yaşayan üç gencin, mahallenin ortak sorunlarına çözüm bulma mücadelelerini konu edinen sinema filmi, kendine has jargonuyla, gerçekliğe oldukça yakın ve gerçek karakterleriyle, 90’lar sonrası yapılan komedi filmlerinin aksine, “kara mizah” tonuyla, sinema dünyasına yeni bir soluk kazandırmayı amaçlıyor.



Senaryosunu Hasan Göktaş’ın yazdığı, yapımcılığını Han Yapım’ın üstlendiği “Yolunda A.Ş. Çinçin Bağları Hikayesi” sinema filminin yönetmeni Emre Budak. Füsun Demirel, Tuna Orhan, Cezmi Baskın, Gökay Müftüoğlu ve Hüseyin Elmalıpınar gibi sanatçıların da dâhil olacağı “Yolunda A.Ş. Çinçin Bağları Hikayesi” sinema filminin başrollerini Erdağ Yenel, İbrahim Aymergen ve Emre Budak üstleniyor. Ağustos ayında çekimlerine başlanacak olan film, sonbaharda vizyona girecek.