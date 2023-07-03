Yönetici gezegen: Wes Anderson

Büyülü anların başrolündeyse şahsına münhasır dünyasıyla fark yaratan yönetmen Wes Anderson var. Bu ay, 76’ncısı düzenlenecek Cannes Film Festivali’nde prömiyerini gerçekleştirecek Wes Anderson imzalı ‘Asteroid City’, 1950’li yıllarda bir Amerikan çöl kasabasında geçen ve dünyayı değiştiren olayların yaşandığı, kaotik bir macerayı beyaz perdeye taşıyor.

Hazırlayan: Baran Alışkan

Anderson tarafından ‘hayatın anlamı üzerine şiirsel bir meditasyon’ olarak tanımlanan Asteroid City, yönetmenin kendi tarihine yeni bir başyapıt kazandırırken; izleyicisine ise gösterişli bir sinema deneyimi sunuyor.

Ayrıca yıldız oyuncularla çalışmayı şiar edinmiş bir yönetmen olarak, uzayla bağ kurduğu bu filminde de alışkanlıklarını sürdürüyor. The French Dispatch, Grand Budapest Hotel ve Moonrise Kingdom gibi filmlerinden aşina olduğumuz üzere yönetmen; Tom Hanks, Margot Robbie, Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Maya Hawke, Steve Carell, Willem Dafoe ve daha fazla isimle kadrosunu yine galaksiler seviyesine yükseltmeyi ihmal etmiyor.

Festivalde Altın Palmiye için yarışacak Asteroid City’nin rakiplerinden biriyse başrollerinde Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici’nin yer aldığı Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’ olacak. Ve bu yarışın kazananı, mutlaka sıcak bir Akdeniz akşamında beyaz perdeye değen gözlerden başkası olmayacak.