14. Boston Türk Film Festivali'nde, yönetmen Onur Ünlü’ye "Mükemmellik Ödülü" verildi.





14. Boston Türk Film Festivali kapsamındaki Türk Sinemasında Mükemmellik Ödülü’nün 9'uncusu bu yıl Türk sinemasına katkılarından dolayı yönetmen Onur Ünlü’ye verildi.Boston Güzel Sanatlar Müzesi’nde düzenlenen törende ödülü, Onur Ünlü adına yönetmen ve Ankara Sinema Derneği Başkanı Ahmet Boyacıoğlu aldı. Boston Türk Film Festivali'nde her yıl bir yönetmene verilen bu ödülü geçmiş yıllarda Zeki Demirkubuz, Reha Erdem, Nuri Bilge Ceylan, Yeşim Ustaoğlu, Derviş Zaim, Tayfun Pirselimoğlu, Erden Kıral ve Reis Çelik almıştı.Festival programında ayrıca 9. Boston Belgesel ve Kısa Film Yarışması’nda derece alan filmlerin ödülleri, filmlerin gösteriminden sonra düzenlenen bir törenle yönetmenlerine verildi.Törenden sonra yönetmenlerin deneyimlerini ve sinemaya bakışlarını seyirciyle paylaştığı, moderatörlüğünü film eleştirmeni Peter Keough’nun yaptığı Türk sineması üzerine bir de panel düzenlendi. Panele, yönetmenler Ahmet Boyacıoğlu, Tayfun Pirselimoğlu, Derviş Zaim, Beyza Boyacıoğlu, Derya Durmaz ve Hasan Serin katıldı. (AA)