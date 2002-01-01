Keanu Reeves ve Renee Zellweger'in rol aldığı 'Yüce Adalet' ile Paranormal Activity 3 ve 4'ün yönetmen ekibinden 'Viral' haftanın en iddialı yapımları. İşte haftanın filmleri...

Bu hafta sinema salonlarında biri yerli 5 film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri:



Yüce Adalet

Yönetmenliğini Courtney Hunt'un yaptığı filmin başroleerini Keanu Reeves, Renee Zellweger, Kenneth Chol ve Gugu Mbatha-Raw'ın paylaşıyor. Dram ve gerilim türündeki film, başarılı bir savunma avukatının, son derece varlıklı bir adam olan babasını öldürmekten suçlanan genç müvekkilini hapisten kurtarma çalışmalarını konu alıyor.





Viral

Henry Joost ile Ariel Schulman'ın birlikte yönettiği filmde Sofia Black Delia, Analeigh Tipton, Travis Tope ve Colson Baker rol alıyor. Senaryosu Barbara Marshall'a ait olan filmin konusu şöyle: "İki genç kız küçük bir kasabada normal bir yaşam sürerken, nedeni belli olmayan bir şekilde kasabaya bir enfeksiyon yayılmaya başlar. Kasaba karantinaya alındığında Emma ve Stacey’nin ailesi bariyerin diğer tarafında kalırlar. Virüs hızla yayılırken Emma bir seçim ile karşı karşıya kalır: ya kardeşini koruyacak ya da hayatta kalacaktır."





Kralın Kılıcı: Final Fantasy XV

Takeshi Nozue’nin yönettiği ve "Final Fantasy XV" dünyasında geçen olayları konu alan filmin kadrosunda Gô Ayano, Aaron Paul, Neil Newbon, Sean Bean ve Lena Headey gibi isimler var. Bilim-kurgu ve aksiyon türündeki filmin konusu şöyle: "Kutsal kristalin evi olan Lucis krallığı, onu çalmak isteyen Niflheim imparatorluğu tarafından tehdit edilmektedir. Lucis Kralı Regis'in emrinde, büyü gücüyle donatılmış ve seçilmiş askerlerden oluşan Kingsglaive Birliği vardır. Bu birlik Kral Regis'i ne pahasına olursa olsun korumakla görevlendirilmiştir. Niflheim İmparatorluğu ile dünyanın hakimiyeti arasında duran tek engel Kingsglaive'dir.

Bol Şans

Gökhan Yılmaz'ın hem yazıp hem yönettiği filmde Selim Gülgören, Burçin Abdullah, Emir Benderlioğlu ve Sarp Bozkurt rol alıyor. Dram türündeki film, İstanbul'da arkadaşının barında şarkıcılık yapan ve hayatından gayet memnun olan bir gencin, babasının ölümü üzerine doğup büyüdüğü köye gelip cenaze işlerini hemen halledip dönmeyi planlarken, kendini köyde kalıp babasının işletmekte olduğu açık hava sinemasının ihalesini alma mücadelesinin içinde bulmasını anlatıyor.

Barbie: Uzay Macerası

Michael Goguen ve Andrew Tan'ın yönetmenliğini yaptığı animasyon filmin seslendirmeleri Dwight Schultz, Erica Lindbeck, Robbie Daymond, Kimberly Woods ve Ben Bledsoe'ye ait. Senaryosunu Kacey Arnold'un yazdığı filmde Barbie dünyadan çok uzakta yepyeni bir macera peşinde koşuyor.