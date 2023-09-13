'Yüzüklerin Efendisi' serisi Türkiye'de yeniden vizyona giriyor! İşte vizyon tarihi

Sinema tarihinin en fazla ilgi gören yapımlarından bir tanesi olan Yüzüklerin Efendisi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Peter Jackson yönetmenliğinde ilk kez 2001 yılında izleyicilerle buluşan "Yüzüklerin Efendisi" serisi, yıllar sonra yeniden vizyona girecek. Yüzüklerin Efendisi izleyicileri, 15 Eylül'den itibaren üç filmi de yeniden sinema salonunda IMAX olarak izleyebilecek.

Peter Jackson yönetmenliğinde ilk kez 2001 yılında izleyicilerle buluşan "Yüzüklerin Efendisi" serisi, yıllar sonra yeniden vizyona girecek. Yüzüklerin Efendisi izleyicileri, 15 Eylül'den itibaren üç filmi de yeniden sinema salonunda IMAX olarak izleyebilecek.

2001 yılında Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği ile hayatımıza giren seri, 2002 yılında Yüzüklerin Efendisi: İki Kule ve 2003 yılında da Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü ile karşımıza çıktı.

Gişede 1 milyardan fazla hasılat eden Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filmi, 11 Oscar kazanarak Titanik ve Ben-Hur ile en çok Oscar kazanan yapımlar listesinde.