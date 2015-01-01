Zeki Demirkubuz’un son filmi Kor, 8-18 Eylül tarihleri arasında Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenecek Toronto Film Festivali’nin Contemporary World Cinema (Çağdaş Dünya Sineması) bölümünde gösterilecek.

Kor’un çekimleri 2015 Şubat ve Mart aylarında, başta Eyüp-Güzeltepe olmak üzere İstanbul’un değişik semtlerinde gerçekleştirildi. Önemli rolleri Taner Birsel, Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk, İştar Gökseven, Talha Yayıkçı, Dolunay Soysert ve Çağlar Çorumlu’nun paylaştığı, Türkiye-Almanya ortak yapımı filmin post-prodüksiyon çalışmaları Almanya’da yapıldı.



Filmin konusu ise şöyle: Kocası Cemal yaşadığı çöküşün ardından, bir iş için gittiği Romanya’da tutuklanınca acilen ameliyat olması gereken hasta çocuğuyla bir başına kalan Emine, elişi aldığı atölyede kocasının eski patronu Ziya ile karşılaşır. Ziya bir zamanlar çok hoşlandığı ama Cemal’i seçip onunla evlenen genç kadının ve çocuğunun durumunu öğrenince kayıtsız kalmaz. Cemal aylar sonra İstanbul’a döndüğünde her şey beklediğinden iyi görünmektedir. Emine konfeksiyon atölyesinde çalışmaktadır, çocuğu sağlıklıdır. Ancak, tesadüfen bulduğu kabarık hastane faturası, Ziya’nın çocuğunu ameliyat ettirdiğini öğrenmesine ve Emine’nin bunu gizlediğinin ortaya çıkmasına neden olur. Başına gelenlerden Ziya’yı sorumlu tutup ondan nefret eden ve Emine’yi deli gibi kıskanmakta olan Cemal, altında başka korkular taşıdığı bu sert ve acımasız durumla yüzleşmeyi mi yoksa görmezden gelmeyi mi seçecektir?

