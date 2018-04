Zeyna, Ajan olmaya hazırlanıyor!

Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D., Zeyna karakteriyle hafızalarımıza kazınan Yeni Zelandalı oyuncu Lucy Lawless'ı kadrosuna dahil etti.

Lawless, en son Parks And Recreation dizisinde Diane Lewis rolüyle boy gösteriyordu. Yeni dizideki rolü henüz tam olarak kesinleşmiş değil. Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D. dizisine ara ara süper kahramanların katılmasıyla yeni isimler de diziye iştirak edecek.



Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D., 23 Eylül Salı günü ABC ekranlarında olacak.