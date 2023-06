Zoe Saldana'dan Avatar 5 tepkisi: 53 yaşında olacağım

Disney, bu hafta yaptığı duyuruda "Star Wars" ve "Avatar" gibi büyük yapımlar için yeni bir yayın programını duyurdu. Disney, Avatar 3'ün gösterimini bir yıl erteleyerek Aralık 2024'ten Aralık 2025'e çekti. Avatar'ın planlanan diğer bölümleri için zaman ise çizelgesi daha da uzadı. Buna göre Avatar 4'ün Aralık 2029'da, Avatar 5'in ise Aralık 2031'de vizyona girmesi planlanıyor.

ZOE SALDANA: SON AVATAR ÇIKTIĞINDA 53 YAŞINDA OLACAĞIM

Avatar serisinde uzaylı Neytiri'yi canlandıran Zoe Saldaña, haberi Instagram hikayesinde "Müthiş! Son 'Avatar' çıktığında 53 yaşında olacağım" başlığıyla paylaştı. Ünlü oyuncu "Müthiş! Son Avatar vizyona girdiğinde ben 53 yaşında olacağım. İlk filmi çektiğimde 27 yaşındaydım. Şimdiyse 44 yaşındayım" ifadesini kullandı.

Yapımcı Jon Landau ise Twitter'da şunları yazdı: "Her 'Avatar' filmi, film yapımcıları olarak bizim ulaşmaya çalıştığımız ve izleyicilerin beklediği kalite düzeyine getirmek için zaman alan, heyecan verici ama destansı bir girişimdir. Ekip zor. İş başındayım ve izleyicileri Aralık 2025'te Pandora'ya geri getirmek için sabırsızlanıyorum."

James Cameron 2020'de "Avatar 3"ün "%95" tamamlandığını çünkü geçen yıl vizyona giren "Avatar: Way of the Water" ile aynı zamanda çekildiğini söylemişti.

SERİNİN 5. FİLMİ 2031'DE VİZYONA GİRERSE...

"Avatar 5" 2031'de vizyona girerse, serinin 2009'da vizyona giren ilk filminden 22 yıl sonra prömiyer yapacak. Beşinci Avatar filmi vizyona girdiğinde serinin bir diğer başrol oyuncusu Jake Sully karakterini canlandıran Sam Worthington 55, yönetmen James Cameron ise 76 yaşında olacak.

YÖNETMEN DEĞİŞİKLİĞİ OLUR MU?

Cameron, geçen yıl The Hollywood Reporter'a seride altıncı ve yedinci bir film çekmeyi planladığını ancak seriyi bitirmek için başka bir yönetmen yetiştirmesi gerekeceğini söylemişti.

Cameron ayrıca "Sanırım zamanla - 3'ten sonra mı yoksa 4'ten sonra mı bilmiyorum; bayrağı güvendiğim bir yönetmene devretmek isteyeceğim, böylece gidip başka şeyler yapabilirim" demişti.