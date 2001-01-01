Zoolander 2 çekilecek mi?

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2001 yılında vizyona giren komedi fırtınası Zoolander'ın devam filminin çekilip çekilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

2001 yapımı ilk filmde Ben Stiller'ın hem yönetmen hem senarist hem de başrol oyuncusu olarak yer aldığı Zoolander'in devam filminin çekileceği bir süredir kulislerde konuşulmaktaydı. Devam filminin Justin Theroux tarafından senaryosunun yazılacağı ve yönetmen koltuğuna oturacağı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde bir internet sitesine verdiği röportajda konuşan Theroux, "Evet, filmin devamı için elimizde bir senaryo var fakat filmin çekilip çekilmeyeceği henüz belli değil." dedi.



Filmle ilgili çeşitli görüşmeler yaptığınıda sözlerine ekleyen Theroux, Ben Stiller'ın da filmin devamı için oldukça hevesli olduğunu sölerine ekledi. İlk filmde yer alan Owen Wilson'ın bu filmde yer alması için görüşmeler yapıldığı söylenmekle beraber, filmdeki kötü adam karakterini canlandırması için Jonah Hill ile müzakere yapıldığı da kulislerde konuşulan bir diğer haber. Theroux, filmin yönetmenliği için adı geçse de buna zamanı olmadığını şu an devam eden



The Leftovers dizisi ve diğer işleri sebebiyle yönetmenliğini üstlenemeyeceğinin altını çizdi. Son olarak filmin yapımcı firması Paramount ile Eylül ayında bir görüşme daha yapılacağı ve o görüşmeden çıkan sonuca göre planlama yapılacağını da Justin Theroux röportajında belirtti.