Tam Güneş tutulması ne zaman saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?

12 Ağustos 2026 Çarşamba günü (bugün) gerçekleşecek tam Güneş tutulması, yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olacak.

Ay’ın Güneş’i tamamen örtmesiyle oluşacak bu eşsiz doğa olayı öncesinde tutulmanın başlama saati ve Türkiye’den izlenip izlenemeyeceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Bu önemli gökyüzü olayı, aynı zamanda Avrupa anakarasında yaklaşık 30 yıl aradan sonra gözlemlenecek ilk tam Güneş tutulması olmasıyla dikkat çekiyor. 12 Ağustos gecesini dikkat çekici hale getiren tek gökyüzü olayı Güneş tutulması olmayacak. Perseid meteor yağmurunun da 12-13 Ağustos gecesinde zirveye ulaşması bekleniyor. Tutulmanın yeni Ay dönemine denk gelmesi nedeniyle gecenin ilerleyen saatlerinde gökyüzünün daha karanlık olması, meteorların izlenmesi açısından dikkat çekici bir ortam oluşturacak.

GÜNEŞ TUTULMASI NERELERDEN İZLENEBİLECEK?

12 Ağustos 2026'da, Grönland, İzlanda, kuzey Rusya, Atlantik Okyanusu, İspanya ve Portekiz'in küçük bir köşesinde Tam Güneş Tutulması yaşanacak. 12 Ağustos Güneş tutulması ABD’nin kuzeyi, Kanada, Kuzeybatı Afrika ve Avrupa’nın geniş bir bölümünde ise parçalı Güneş tutulması yaşanacak. Lizbon, Barselona, Madrid, Paris, Milano, Londra ve Dublin gibi bazı Avrupa kentlerinde Güneş’in yüzde 90’dan fazlası Ay tarafından örtülecek. Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle oluşacak tutulmanın tam evresi, Rusya’nın kuzeyinden başlayarak Grönland ve İzlanda üzerinden İspanya ile Portekiz’e kadar uzanan belirli bir hat boyunca izlenebilecek. Afrika'daki bazı ülkelerden (Fas, Cezayir, Tunus) ise tutulma parçalı (kısmi) olarak gözlemlenebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Güneş tutulması Türkiye’den izlenemeyecek. Türkiye’den izlenebilecek bir sonraki güneş tutulması 2 Ağustos 2027’de gerçekleşecek. Türkiye’de bu tutulma parçalı olarak gözlemlenebilecek.