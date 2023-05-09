Terzi 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül ve Salih Bademci'nin yer aldığı Terzi dizisi 2 Mayıs'ta Netflix'te yayınlandı. Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın yazdığı dizide gözler 2. sezondaydı. Netflix, 'Terzi' dizisinin 2'nci sezon tarihini tanıtım fragmanı ile duyurdu.

Terzi 2. sezon ne zaman?

'Terzi', 28 Temmuz’da yeni sezonuyla izleyici ile buluşacak. Cem Karcı’nın yönettiği dizinin senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alıyor.

Terzi 2. sezona yeni oyuncular dahil oluyor

Başrolünü Çağatay Ulusoy’un üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Şifanur Gül gibi isimlere yeni sezonda Berrak Tüzünataç da dahil olacak.

Terzi 2. sezon duyurusu