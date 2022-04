Netflix’in bugüne kadar çektiği en büyük bütçeli orijinal dizilerinden biri olan The Witcher, 2019’un sonunda izleyici ile buluştu ve izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. The Witcher 3. sezon çekimleri devam ederken Netflix, The Witcher'ın üçüncü sezonuna katılan yeni isimleri duyurdu.

The Witcher’ın 3. sezonuna katılan isimler belli oldu

The Witcher’ın çekimlerine kısa bir süre başlanılan üçüncü sezonunda diziye katılan yeni karakterler şu şekilde:

Robbie Amell (Upload, Code 8, Resident Evil: Welcome to Raccoon City) - Gallatin: Doğuştan bir savaşçı olan Gallatin, Nilfgaard adına savaşan Scoia'tael ismindeki bir gerilla ordusuna liderlik ediyor. Gerçeği söylemekten korkmayan Gallatin'in halkına olan bağlılığı, sonunda onu Francesca ile iktidar konusundaki bir çatışma noktasına götürür.

Meng’er Zhang (Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings)- Milva: Küçük yaşta Brokilon Ormanı'ndaki dryadlar tarafından evlat edinilen Milva, vahşi ve yetenekli bir avcı olmasıyla tanınır. Okçuluk becerileri hayatta kalma içgüdüsüyle birleşince Milva, Kıta’nın acımasız rakiplerinden biri haline gelir. Onu geçmeye çalışanlar bunu tehlike altında yapmak zorundadır.

Hugh Skinner (Mamma Mia Here We Go Again!, Falling For Figaro, Fleabag)- Prince Radovid: Kraliyet'te çapkınlığıyla bilinen, Kral Vizimir'in küçük kardeşi Radovid, kendini aniden Redanian İstihbaratı'nın içinde bulur. Yakışıklı görünümü ve çekici tavırlarıyla dikkat çeken Radovid, siyaset konularında ne kadar nokta atışı tespitler yaptığını görünce şaşırır, ancak biri incinene kadar hepsi oyundur.

Christelle Elwin (Half Bad, Bloods)- Mistle: Mistle, zenginlerden çalıp kendilerine ve bazen de fakirlere veren, uyumsuz gençlerin bir araya geldiği The Rats çetesinin bir üyesidir. Herkesten şüphelenen ve intikam peşinde olan Mistle, her şeyi değiştirecek bir fırsatla karşılaşana kadar sert tutumunu sonuna kadar sürdürür.

The Witcher 3. Sezon Hakkında

Geralt, yeni bir araya gelmiş ailesinin bütünlüğünü tehlikeye sokabilecek her türlü tehdide karşı Ciri’yi korumak için elinden geleni yaparken; Kıta’nın hükümdarları, büyücüleri ve canavarları Ciri’yi yakalamak için birbirleriyle yarışır. Ciri’nin büyü eğitimini devralan Yennefer ise onun bilinmeyen güçlerini keşfetme umuduyla onlara Aretuza’nın korunaklı kalesine doğru eşlik eder. Politik yozlaşma, kara büyü ve hainlikle dolu bir savaş alanına düşen Geralt, Yennefer ve Ciri, birbirlerini sonsuza dek kaybetmemek için savaşa karşılık vermek ve her şeyi riske atmak zorundadırlar.