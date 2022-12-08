Tuzak dizisinin final yapacağı iddia edilmişti! Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi

Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı Tuzak dizisi ilk bölümü ile 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlandı. Yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı Tuzak dizisinin final yapacağı iddia edilmişti.

"Dizimiz yayınlanmaya devam edecek"

Acun Ilıcalı, Tuzak dizisi hakkında dolaşan final iddiaları ile ilgili bir tweet attı.

Acun Ilıcalı, "Tuzak dizimizin 13. bölümde final yapacağı haberleri doğru değildir. Dizimiz TV8'de yayınlanmaya devam edecektir" dedi.

Tuzak dizimizin 13. bölümde final yapacağı haberleri doğru değildir. Dizimiz TV8'de yayınlanmaya devam edecektir. pic.twitter.com/wRjSBtRtKD — Acun Ilıcalı (@acunilicali) December 7, 2022

Tuzak dizisi oyuncuları kimler?

Tuzak dizisinin ana karakterleri arasında yer alan Umut karakterini Akın Akınözü, Ceren karakterine ise Bensu Soral hayat vermektedir. Kadroda yer alan diğer önemli isimler ise şu şekilde devam etmektedir;

Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz. Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin gibi isimler başarılı yer alıyor.