Ünlü şarkıcı Tony Bennett hayatını kaybetti!

20 Grammy Ödülü kazanan efsanevi pop ve caz şarkıcısı Tony Bennett 96 yaşında yaşamını yitirdi. Amerikalı sanatçı, 13 gün sonra 97'nci yaşını kutlayacaktı.

MÜZİK DÜNYASINA DAMGA VURDU

2016 yılında Alzheimer teşhisi konulan Bennett, sahne performanslarına ve albüm kaydetmeye 2021'e kadar devam etti.

"Büyük Amerikan Müzik Kitabı"na “I Left My Heart In San Francisco” ve "Rags to Riches" gibi kendi standartlarını sokan Bennett, seksen yıla yayılan profesyonel bir kariyeriyle müzik dünyasına damga vurdu.

50 MİLYON ALBÜM SATIŞI, 20 GRAMMY ÖDÜLÜ

Bennett, dünya çapında 50 milyon albüm satışına ulaşmasının yanı sıra 20 kez de Grammy ödülü kazandı.