Uykuda sürekli araba görmek ne anlama geliyor? Rüya uzmanı açıkladı

Birleşik Krallık'ta yaşayan Theresa Cheung, This Morning isimli programda rüyalarla ilgili merak edilen soruları yanıtladı... Program sırasında, birçok kişi rüyasında araba gördüğünü söyledi... Theresa bu tür sürekli tekrarlayan araba rüyasının, kişilerin ruh halleri hakkında paha biçilmez fikir verdiğini söylüyor.

'SÜREKLİ YEŞİL ARABALAR GÖRÜYORUM'

Uzmana göre araba, üzerinde bulunduğunuz yaşam yolunu temsil ediyor. Aracın renkleri, karşılaşılan engeller günlük yaşamımızla ilgili fikirler veriyor.

Bir izleyici programda Theresa'ya yeşil arabalar ve otobüslerle ilgili rüyalar gördüğün söyledi: "Mesela ben yeşil araba aldım, yeşil araba sattım, yeşil otobüslerde yolculuk yaptım, arkadaşımın yeşil arabasına çarptım. Yeşil otobüsteki bir adam tarafından kaçırıldım".

"Rüyalar yalan söylemez"

Bunun bir tesadüften daha fazlası olduğunu vurgulayan Theresa, "Rüyalar yalan söylemez. Hayatınızın ve kendinizin bütünleştirmeniz ve geliştirmeniz gereken yönlerinin sembolik bir dış sesidir" diyor. Theresa, izlecinin rüyalarındaki aracın onun "yaşam yönünü" ve "izlediği yolu" temsil ettiğini söylüyor ve şöyle devam ediyor: "Bütün araçlar yeşil ve bu, bolluğun ve yeni başlangıçların simgesi. Yani, rüya gören zihniniz, "lütfen yeşile dikkat edin" diyerek bunu ruhunuza işliyor".

YOKUŞU ÇIKAMAYAN ARABA

Bir diğer izleyici ise rüyasında sık sık araba kullandığını söyledi ve "Gitmek istediğim yere asla ulaşamıyorum çünkü arabanın çıkamadığı onca dik yokuş var' dedi.

Theresa bu rüya için de şunları söyledi: "Pek çok insan rüyasında bir arabada veya bir araçta olduğunu görüyor, çünkü bu, hayatta gittiğiniz yön. Bu rüya seni, herkesin beklediği ana yol yerine daha az gidilen yolu seçmeye teşvik ediyor."

OTOPARKTA KAYBOLAN ARABA

Bir diğer izleyici olan ve eşiyle boşandığını söyleyen Kerry ise "Arabamı otoparkta, gemi rıhtımında aramakla ilgili birçok rüya görüyorum ve onu asla bulamıyorum. Bende oldukça fazla strese yol açıyor ve endişeli hissederek uyanıyorum" dedi.

Theresa bu rüya için de şu yorumu yaptı: Bu, senin hayal kuran zihnin ve elinden gelenin en iyisini yapıyor. Boşanmayla birlikte yaşadığın bu yaşam şokundan çıkmana ve gelişmene yardım ediyor. Gemi rıhtımda, araba otoparkta emniyettedir. Ama olmaları gereken yer orası değil. Rüya gören zihnin, "Başkasına bağlanmanın seni tanımladığı fikrini bırak" diyor. Özgürsünüz, ne yaptığınızdan ve hayatınızdaki insanlardan bağımsız olarak ne olduğunuzu bulmakta özgürsünüz. Panik olmanızın nedeni arabayı bulamamanız değil, mahsur kalmaları. O arabayı kullanıyor olmalısın, o okyanusta yelken açmalısın."