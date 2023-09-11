Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu; İşte kazananlar!

Venedik'in Lido Yarımadası’nda 30 Ağustos'ta başlayan dünyanın en eski sinema festivali olan Venedik Film Festivali, dün akşamki ödül töreniyle sona erdi. Bu yılki festivale, Yorgos Lanthimos'un yönettiği ve Emma Stone'un başrolünde yer aldığı "Poor Things" damga vurdu.

ALTIN ASLAN 'POOR THINGS'İN OLDU

Yorgos Lanthimos'un yönettiği ve Emma Stone'un başrolünde yer aldığı "Poor Things" Venedik Film Festivali'nin kapanış gecesinde büyük bir başarı elde etti. Film, festivalin en prestijli ödülü olan Altın Aslan'ı kazanarak büyük bir onur elde etti.

Emma Stone ise bu filmdeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

EN İYİ YÖNETMEN IO CAPİTANO

En iyi yönetmene verilen “Gümüş Aslan” ödülüne de “Io Capitano” filminin yönetmeni Matteo Garrone layık görüldü.

EN İYİ ERKEK OYUNCU PETER SARSGAARD

Gecede, en iyi erkek oyuncu ödülüne (Coppa Volpi) “Memory” isimli filmde gösterdiği performansla Peter Sarsgaard aldı.

DİĞER ÖDÜLLER

Festivalde, jüri büyük ödülü Ryusuke Hamaguchi’nin yönettiği “Evil Does Not Exist” filmine, jüri özel ödülü “Green Border” filminin yönetmeni Agnieszka Holland’a verildi.

En iyi senaryo ödülünü de “El Conde” filminin senaristleri Pablo Larrain ve Guillermo Calderon kazandı.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü de (Coppa Volpi) “Priscilla” filmindeki rolüyle ABD’li aktris Cailee Spaeny aldı.

2 TÜRK YÖNETMENİN FİLMİ DÜNYA PRÖMİYERİ YAPTI

Bu yılki festivalde “Ufuklar (Orizzonti)” kategorisinde 2 Türk yönetmenin filmi de dünya prömiyerlerini yaptı. Yönetmen Selman Nacar’ın “Tereddüt Çizgisi” filmi ile Nehir Tuna’nın “Yurt” filmi, Venedik’te sinemaseverlerle buluştu.