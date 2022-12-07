Wednesday Addams hangi şarkıyla dans ediyor? Yanlış şarkı viral oldu...

Addams Ailesi'nin kızları Wednesday'e odaklanan Netflix dizisi 'Wednesday' bu aralar oldukça popüler. 23 Kasım'da izleyici ile buluşan dizi 341,2 milyon saat ile Netflix'te bir haftada en çok izlenen İngilizce dizi rekorunu kırmıştı. Bu kez dizinin başrolü Jenna Ortega'nın dansı sosyal medyanın gündeminde. 20 yaşındaki aktris, dans hareketlerinin koreografisinin kendisine ait olduğunu söylüyor. Peki, bu ikonik dans ve şarkı kime ait?

Wednesday dizisinde hangi şarkıyla dans ediliyor?

Jenna, dizide The Cramps'ın 'Goo Goo Muck' şarkısında dans ediyor! 1981 punk melodisi, ünlü sahnede kullanılmasından bu yana bir rönesans yaşadı ve Netflix'in Addams Ailesi spin-off'uyla eşanlamlı hale geldi.

Lady Gaga'nın 'Bloody Mary' şarkısı popüler oldu

Ancak bu aralar Lady Gaga'nın 'Bloody Mary' şarkısına rastlamadan TikTok'ta gezinmek mümkün değil. Çünkü, dizinin hayranları Bloody Mary'i, Jenna Ortega'nın dansıyla özdeşleştirmiş durumda. TikTok kullanıcılarının Bloody Mary'i Wednesday'in dansıyla uyumlu bulmasının ardından bir anda şarkının popülaritesi arttı.