“0II – Sıfırbirbir Zerooneone"

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Candaş Şişman’ın ikinci kişisel sergisi,“0II–Sıfırbirbir” meraklısını bekliyor

‘’Önce anlamı oluşturup dilin ona göre şekillenmesi yerine, önce dili oluşturup anlamın ona göre şekillenmesini daha doğal ve organik bir süreç olarak görüyorum.’’ Candaş Şişman



CerModern bünyesinde yer alan HUB Sanat Mekân ve yeni medya sanatları için geliştirdiği alanı HUB Dijital Future Lab, 15 Nisan- 14 Mayıs 2014 tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışında başarılı projelere imza atan audiovisual enstalasyonları ile tanınan yeni medya sanatçısı Candaş Şişman’ı konuk ediyor.Candaş Şişman’ın ikinci kişisel sergisi,“0II–Sıfırbirbir” video yerleştirmeler, ses enstalasyonları, dijital baskılar ve kinetik heykellerden oluşuyor. Geleneksel olanı dijital bir ifade ile birleştiren Candaş Şişman’ın üretimlerinde, hayatın karmaşasının aksine sadeliği arayışına tanık oluruz. Zaman, mekân, ses ve hareket öğeleri, eserlerinin temelini oluşturur. Toplumsal ya da siyasi durumlar gibi sonradan inşa edilmiş sistemleri işlemek yerine doğada var olan daha temel olgu ve ilişkileri sorgulayarak, insan algısı ve hislerine yönelik “süreç” odaklı işler üreten sanatçı, bu amacı doğrultusunda dijital ve mekanik teknolojileri kullanarak aslında altyapısı karmaşık ama sonucu yalın bir dil ortaya çıkarıyor. Doğa bilimlerini kendine referans alan sanatçı, fiziksel ve sanal dünya arasında köprü oluşturarak melez bir duyumsama ortaya çıkartıyor. Ortaya çıkan dil, izleyicinin zaman, mekân ve hareket algısını manipüle ediyor. Goethe Enstitüsü ve Balkan ülkelerinde yeni medya sanatları ağı kurmaya yönelik çalışmaları bulunan ArtUP! Media Art projesi sponsorluğunda gerçekleşen sergi, gelişen yeni medya sanatlarına referans niteliğinde.