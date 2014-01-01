Akşam ne yapacağım derdine son verecek tavuklu tarifler...

Hepimizin en büyük sıkıntısı akşam ne yemek yapacağım sorusuna cevap bulmak değil mi? Hele bir de farklı bir şeyler deneyip, sevdiklerinize özel, ilk lokmada onları lezzeti ile çarpacak bir ana yemek ile karşılarına çıksanız, çok mutlu olmaz mısınız? İşte size özel olarak seçtiğimiz 10 nefis tavuklu yemek tarifi.

Listenin yıldızı 1 numara Fırında Limonlu ve Kekikli Piliç Rosto





Ayrıca Tavuk Rosto tarifine de göz atmanızı öneririz.

2 numara daha hafif bir menü seçenler için geliyor; Yoğurtlu ve Dereotlu Tavuk Şiş













3 numara o muhteşem lezzet kısırı beş çayından sofralarınıza getiriyor; Kısırlı Tavuk Sarma













4 numaramız ben tavuğun yanında sebze olmadan yapamam diyenler için; Sebzeli Tavuk Tandır













5 numara köfteyi beyaz etle yapmak isteyenler için; Çıtır Tavuk Köftesi













6 numaramız acı sevenler için, hep pratik hem lezzetli; Acılı Çıtır Tavuk Kanat















7 numaramız peynir ile tavuğun muhteşem uyumunun ürünü; Kaşarlı Tavuk













8 numaramız Hint mutfağının lezzetini evinize taşıyor; Tavuk Tikka



