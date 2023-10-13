'216 Street Fest' Yeni Lezzetler ve Bağ Bozumu temasıyla 14-15 Ekim'de yeniden Bulvar 216’da!

İki gün sürecek festivalde katılımcılar ızgaralardan sokak lezzetlerine; çikolata ve peynir alternatiflerinden diğer sürpriz lezzetlere, en sevilen bağ bozumu ürünleri ve eşlikçileri ile buluşacak. Gün boyu iyi müziğe de doyacak olan katılımcılar, yine benzersiz bir deneyim yaşayacaklar.



İstanbul’un sevilen restoranlarının imza ürünlerini katılımcılara deneyimletecekleri ‘216 Street Fest Bağ Bozumu’ edisyonunda; ilk tadım yiyecekleri ve bağ bozumu ürünleri ile festivalde sunulan deneyimler ve müzik performansları bilet fiyatına dahil olurken, yerel üreticilerin stantlarındaki birbirinden ünlü ve farklı tonlardaki bağ bozumu ürünleri de satışa sunulacak. 14 Ekim akşamı güçlü sesiyle ve iddialı sahne performansları ile ''Müjde Kızılkan'' sahne alırken, 2017'de müzik ve yönetmenlik alanındaki tecrübelerini mutfak ile birleştiren yemek kanalı 'Çakal Lezzetler'in kurucusu “Emir Yargın” asla değerini yitirmeyen o en 'Klas Pop' şarkıları dikkat çeken vokal performansı ile 15 Ekim akşamı sergileyecek.



Workshop’lar ve program detaylarına Bulvar 216’nın; @Bulvar216 Instagram hesabından ve https://www.bulvar216.com/tr/ web sitesinden ulaşabilirsiniz!

Etkinliğin sınırlı sayıdaki biletleri biletinial.com’da!