23. İstanbul LGBTİ Onur Haftası başlıyor

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Her sene yapılan çağrıya kulak veren bağımsız bir gönüllü grubu tarafından hazırlanan 23. İstanbul LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks) Onur Haftası bu yıl 22- 28 Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleşecek.

“Normal” temasıyla gerçekleşecek hafta kapsamında ikili cinsiyet sistemine dayanan, heteronormatif olarak yapılanmış toplumda LGBTİ bireyler ne tür normlarla karşılaşıyor, içselleştiriyor ve gündelik hayatını şekillendiriyor, homonormativite, transnormativite nedir, ne değildir konuşulacak.

"Türkiye’de LGBTİ Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları", "Akran Zorbalığı- Beden Eğitimi Dersine Queer Bir Bakış", "Lezbiyenler İçin Cinsel Sağlık", "Hapiste LGBTİ", "Seks İşçiliği Özelinde LGBTİ Hakları ve Şiddet", "Ermenistan’da LGBTİ Mücadelesi", "Yerel Yönetimler ve LGBTİ", “Sakatlık ve LGBTİ”, Onur Haftası’nın programı arasında.



"NORMAL OLMAMAKTAN ONUR DUYUYORUZ"

23.İstanbul LGBTİ Onur Haftası temasının “normal” olarak seçilmesinin nedenini, Onur Haftası Komisyonu şu sözlerle açıklıyor:

“Normal’i konuşmak istememizin nedeni; toplumun belirlediği cinsiyet rollerini benimsemekte yetersiz veya beceriksiz olduğumuzdan değil, ne yanlış, ne de yalnız olmadığımız için. Kalabalık ve durdurulamaz olduğumuz için bütün bu coşku. Normalde olması gerekene uymayışımız ne fıtrattan, ne de hastalıktan. Boşuna neden aramayın bulamazsınız! Değişmez denilen normları da, normalleri de tanımıyoruz. Normal değiliz! Kabul etmiyoruz! Evde, okulda, sokakta, işte –mekanın her türlüsünde, makul de değiliz, makbul de! Heteroseksizmin; homofobi, bifobi ve transfobinin; inkarcı genel ahlakın, ayrımcılığın, nefretin ve şiddetin kurucusu, sürdürücüsü normlara ve normallere inat biz normal değiliz. Evet LGBTİ’ler her yerde! Okulda, işte, sokakta, mecliste... – Ama LGBTİ’lerin maruz kaldığı inkar, şiddet ve ayrımcılık da her yerde! Normalin arandığı, beklendiği her yer dayatılana, olması gerekene uymayan her (toplumsal) kadın ve erkek için inkarın, ayrımcılığın ve şiddetin mekanına dönüşebilir. LGBTİ’lerin normal olarak kabul edildiği, LGBTİ’lere normatif özler dayatılan yeni normallere karşı da biz normal değiliz! Alışın alışın gitmiyoruz!”



NELER VAR?

Hafta boyunca herkese açık ve ücretsiz gerçekleşen etkinlikler kapsamında paneller, atölyeler, film gösterimleri, tiyatro oyunları, piknik, yerel LGBTİ örgütleri buluşması ve partiler düzenleniyor. Aktivistler, LGBTİ örgütleri temsilcileri, milletvekilleri, yurt içi konsoloslukların temsilcileri ve yurt dışından milletvekilleri ve aktivistler hafta boyunca düzenlenen etkinliklerde konuşmacı olarak yer alacak.