27 yaşında, meme kanseri olduğunuzu öğrenseniz...

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Bu, henüz 27 yaşında meme kanserini yenen, ona verilen ikinci şansa sıkı sıkı sarılan bir kadının hikayesi.

Yazı: Gülru İncu



Hepimizin derinlerde gizlenen, aklımıza getirmezsek silinip yok olacağına inandığımız korkuları, her şeyin her zaman kusursuz yürüyeceğine dair sarsılmaz bir inancı var. Oysa biz günlük hayatın gelgitleriyle uğraşırken hayat bambaşka sürprizler hazırlıyor bize. Belki de biz, hayatın getirileri, koşturmacası, anlamsız hırsları, ego tatminleri, varoluş sancılarıyla boğuşurken ve aslında bunları yaparken ruhumuzu nasıl da kirlettiğimizi fark edemezken, doğanın, dahası evrimin bir işleyişidir bu süreç ve içinde yaşadığımız huzurlu, mutlu tablonun bir anda elimizden hoyratça alınıvermesi… En yalın haliyle korkularımızla yüz yüze geldiğimiz anlar vardır ya, İlknur Seymen, hayatın yeri gelince insanı nasıl yerle bir edeceğini henüz 27 yaşında öğrenmiş bir kadın. Onunki hayatı yeniden kucaklamanın ve sendeledikten sonra yeniden ayakları üzerinde durabilmenin hikayesi…



