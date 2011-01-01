3,2 milyon dolarlık Süpermen!

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ABD'de Süpermen çizgi romanı rekor fiyata satıldı.

ABD'de Süpermen karakterinin yer aldığı çizgi romanının ender bulunan bir nüshası rekor fiyata satıldı.



eBay'de yapılan açık artırmada, "Action Comics No. 1" serisinin Süpermen kahramanın ilk kez ortaya çıktığı 1938 tarihli nüshasının 3,2 milyon dolara satıldığı bildirildi. Bunun, bir çizgi roman için şimdiye kadar verilen en yüksek tutar olduğu sanılırken, aynı serinin yüksek kalitedeki benzeri bir nüshası 2011 yılında 2,1 milyon dolara satılmıştı.



eBay, rakamı doğrularken, alıcının ismi açıklamadı.



