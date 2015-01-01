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38 kez evlendiler

Cheetah Platt ve Rhian Woodyard isimli çılgın akrobat çift inanılmaz bir ilke imza attı.


Geçtiğimiz yıl içinde evlenen çift, 83 günde 38 farklı ülkede tekrar tekrar evlendi!



Bu özel anları fotoğraflarla ölümsüzleştiren çift, dünyanın farklı yerleri gezdi ve evliliklerini dünya turu denilebilecek bir zincirle kutladı.

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