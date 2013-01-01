Bu ayki misafirimiz Toyota RAV4. Büyük ve gösterişli bir endamı var. Geniş bir iç mekana sahip. Sürücü koltuğuna oturduğunuzda ise ön paneldeki sadelik ilk anda göze çarpıyor.

Yazı: Arzu Sözeri



Müşteri beklentilerine göre geliştirilen RAV4; Güvenlik, çok yönlü ve kolay kullanım, yola hakim sürüş hissi, manevra ve her koşulda yol alabilme kabiliyetini korumaya devam ediyor. Aynı zamanda yeni sürüş pozisyonu, iyileştirilen ön ve arka süspansiyon sistemi, gelişmiş elektrikli direksiyon sistemi, 4x4 Sürüş Entegre Dinamik Sürüş Sistemi kapsamında sunulan Sport moduyla her türlü yolda dengeli yol tutuş, güvenli, çevik ve keyifli sürüş deneyimi sunuyor. RAV4, sürücü odaklı kokpitiyle dikkat çekiyor. Sürücü koltuk arkası yüksekliği 30 mm, oturma bölgesi uzunluğu ise 20 mm artırılan yeni RAV4’ün destekleri geliştirilerek daha konforlu bir yolculuk garantilenmiş. RAV4’te en dikkat çekici özelliklerinden biri olan ve yukarı doğru açılan bagaj kapağı otomatik ve kademeli olmasının yanı sıra sürücünün boyuna göre hafızalı olarak kontrol edilebiliyor. Bunun sonucu olarak da güvenlik görevlisi ve bagaj kapağı inadı diye bir şey ortaya çıkıyor.



GÜVENLİK DONANIMI HARİKA

Yolcuların ve yayaların darbelere karşı korunması için darbe emici gövde yapısına sahip olan RAV4, 2013 Euro NCAP testlerinden 5 yıldız almak için tasarlanmış. Sürücü ve yolcu ön ve yan hava yastıkları, ön ve arka perde hava yastıkları, sürücü diz hava yastığı da dahil olmak üzere toplam 7 hava yastığı, Direksiyondan Destekli Araç Denge Kontrol Sistemi (VSC), Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi (Traction Control), Yokuşta Kalkış Desteği (HAC), EBD ile Desteklenmiş ABS Fren Sistemi, Fren Destek Sistemi (Brake Assist), Çocuk Koltuğu Sabitleme Mekanizması (ISOFIX) RAV4’te standart olarak yer alıyor. Karanlık bir yolda ileriden gelen aracı tespit ederek farları uzundan kısaya dönüştüren otomatik yanan uzun farlar, aracın istemsiz bir şekilde şeritten çıkması durumunda uyarı veren Şerit Takip Asistanı ve kör noktada hareket eden bir aracı tespit ederek sürücüyü uyaran Kör Nokta Uyarı Sistemi gibi alternatif modern çözümlerin yanı sıra yine önemli bir özellik olan her türlü yolda sürücünün sabit bir hızda gitmesini sağlamak için vites değişimini, motor hızını, ABS sisteminin frenleme kapasitesini düzenleyen Eğim İniş Destek Kontrol Sistemi’yle de (DAC) yeni RAV4’te güvenlik en üst seviyede sunuluyor. Kuru, karlı veya ıslak yol arda 4x4 sistemi, Direksiyondan Destekli Araç Denge Kontrol Sistemi ve Sport moduyla tüm zeminlerde güvenli sürüş sunan bu otomobil, yol kuru olsa bile aracın kaymaması için önlem alıyor.







