111 kilodan 71 kiloya düşen bir kadın... Elbette insan nasıl başardığını merak ediyor! Duygu Meltem Yalçınkaya’nın yaşadıkları, adeta ‘Hayat 40’ında başlar’ sözünü doğrular nitelikte...





Yazı: Gülru İncuOnunki bir yeniden başlangıç hikayesi aslında, başlı başına bir değişim… Duygu Meltem Yalçınkaya bir eş, bir anne, mesleğinde başarılara imza atan biri ama her şeyden önce bir kadın. Bir gün geliyor ve hayatını değiştirme kararı alıyor. O da pek çok kadın gibi hayatın gülen yüzüne yeniden bakabilme cesaretini gösteren, bir kadının istediği zaman her şeyi başarabileceğini kanıtlayan biri.23 yaşında ilk şirketini kurmuş. Bazı ulusal kanalların yurt dışı yayınlarında ‘Emlak Turu’ adlı programı sunan, 17 yıldır ticaretle uğraşan DMY Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yalçınkaya, bugüne kadar medya planlama, satın alma, organizasyon işleri yapmış. Televizyon hayatı dokuz sene önce başlamış. Şu anda da yapımcılık ve sunuculuk yapıyor.Dile kolay, dokuz ayda 40 kilo vermiş bir kadın var karşınızda. Zaten kendisi de hala olup bitene inanamıyor sanki; “Başlı başına bir değişim yaşadım, 52 beden giyen bir kadınken şu anda 38 beden giyiyorum; bu hayalimden bile öte” diyor. Artık kendini daha üretken, daha canlı hissediyor: “Aslında o 40 kilo bedenime yaptığım bir eziyetmiş. Kilo sorunu olan herkesin mutlaka yenmesini istiyorum.”