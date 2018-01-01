Fotoğraf makinasının icadıyla yaşanan görsel ve dünyayı algılama değişikliğinin günümüzdeki teknolojilerin, sanat akımlarının ve sosyal medyanın temellerinin atıldığını unutmayalım.

İcadından kısa bir süre sonra birçok çeşidi üretilen fotoğraf makinalarının modern hali 1930’lu yıllarda netleşti. Daha önceki kamera tasarımlarına bakmaya ne dersiniz?



1- 1839–Daguerrotype

Yaklaşık yarım tonluk ağırlığı olan bu ilk fotoğraf makinası J.N. Niepce, J.M Daguerre, W.F.H Talbot tarafından üretilmiştir.



2- 1850-Körüklü Kameralar

Fotoğraf makinalarının devasa görüntüsünden kurtulmasını sağlayan bu tasarım Voigtiandert tarafından geliştirilmiştir. Kısa sürede evlere girebilecek boyuta ulaşan aletin gelişim sürecindeki en önemli adımlardan biridir.







3- 1861–Single Reflex

Thomas Sutton tarafından geliştirilen bu model, daha derinlikli çekimler yapılmasını sağladı. Mercek tasarımlarında çığır açan bu model 3 boyutluluğun gerçeğe yakın yansıtılmasında önemli bir adımdır.







4- 1873–Renkli Kameralar

L. Ducon De Hauron ismi günümüzde pek bilinmese de, şu an dünyada çekilen milyonlarca selfie’nin daha renkli ve güzel çıkmasını sağlayan insan olarak anılmalıdır. 1800’lü yılların bu icat çılgınlığının hala hayatımızın merkezinde olması da oldukça ilginç bir durumdur.







5- 1880-El Kameraları

El kameralarının tarihinin bu kadar eskiye gitmesi oldukça şaşılacak bir durum değil mi? Bu demek oluyor ki, son yıllara kadar her evde bir şekilde bulunan el kameraları krallıklarını akıllı telefonlara kaptırana kadar zirvedeki yerlerinin neredeyse 140 yıl korudular.







6- 1888–Rulofilm Kameralar

Daha fazla fotoğraf çekmeye yarayan makinanın ileriki yıllarda oldukça popüler olacak olan sınırsız kare çekebilen makinaların temeli olduğu düşünülüyor. Rulofilm üreten firmaların kurulmasıyla fotoğrafçılık bir dönemin en popüler sektörü haline gelmiştir.