65. Emmy Ödülleri

Televizyon dünyasının Oscar`ı sayılan 65. Emmy ödülleri Los Angeles'da sahiplerini buldu.

65'inci Emmy Ödüllerinde "Breaking Bad", En İyi Drama Dizisi ödülünü alırken "Modern Family", dördüncü kez En İyi Komedi Dizisi ödülüne layık görüldü. İşte kazananlar…

En İyi Drama Dizisi: "Breaking Bad"

En İyi Komedi Dizisi: "Modern Family"

En İyi Mini Dizi: "Behind the Candelabra"

Komedi Dalında En İyi Senaryo Yazarı: Tina Fey, "30 Rock"

Drama Dalında En İyi Senaryo Yazarı: Henry Bromell, "Homeland

Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Jim Parsons, "The Big Bang Theory"

Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Julia Louis-Dreyfus, "Veep"

Komedi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Merritt Wever, "Nurse Jackie"

Komedi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Tony Hale, "Veep"

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Claire Danes, "Homeland"

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Jeff Daniels, "The Newsroom"

Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Bobby Cannavale,"Broadwalk Empire"

Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Anna Gunn, "Breaking Bad"

Mini Dizi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Laura Linney, "The Big C:Hereafter"

Mini Dizi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Michael Douglas, "Behind the Candelabra"

Komedi Dalında En İyi Yönetmen: Gail Mancuso, "Modern Family"

Drama Dalında En İyi Yönetmen: David Fincher, "House of Cards"

Mini Seri Dalında En İyi Yönetmen: Steven Soderbergh, "Behind the Candelabra"