7 adımda doğru klima kullanımı

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Alarko Carrier, havaların ısınmasıyla birlikte artan klima talebi karşısında, tüketicileri doğru klima kullanımı ve enerji tasarrufu konusunda uyarıyor.

Son yıllarda enerji tasarrufu sağlayan inverter teknolojisine sahip klimalara artan talebe rağmen, tüketicilerin %80’i klimayı yanlış kullanıyor.



İşte 7 adımda doğru klima kullanımının püf noktaları…



1) Uygun sıcaklığı seçin: Ev veya ofis için konfor sıcaklığını yazın 23-26 derece, kışın ise 20-24 derece aralığında tutarak enerji tasarrufu sağalayabilirsiniz.



2) Güneş ışınlarının içeri girmesini engelleyici önlemler alın: Klima kullanılan alanlarda –özellikle çok sıcak günlerde- perde, jaluzi ve kepenklerle güneş ışınlarının içeri girmesini engelleyerek enerji tüketimini azaltabilirsiniz.



3) Klimanın iç ve dış ünitesinin konumuna dikkat edin: Klimanın iç ve dış ünitesinin hava giriş-çıkış yerinin kapanmamasına dikkat edip, dış üniteyi binanın daha az güneş alan tarafına monte ettirerek, soğutmanın olumsuz etkilenmesinin önüne geçebilirsiniz.



4) Nemli günlerde klimanızı nem alma modunda çalıştırın: Nemin yoğun olduğu günlerde klimayı nem alma modunda çalıştırarak daha az enerji harcayıp, konfor artışı sağlayabilirsiniz.



5) Binanızdaki ısı yalıtımına dikkat edin: Eğer eski bir binadaysanız yalıtımı yenileyip, iç ısı dengesini daha uzun koruyabilir, enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.



6) Klima filtrelerinin periyodik bakımını yaptırın: Periyodik bakımlarla cihazınızın ömrünü uzatabilir ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilirsiniz.



7) R410A soğutucu gazlı klima kullanımına dikkat edin: Klimada verimliliği yüksek ve çevreye zarar vermeyen R410A gazının kullanıldığından emin olarak enerji verimliliğini artırabilirsiniz.