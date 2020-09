Televizyonun Oscar’ı Emmy Ödülleri, bu yıl 72. edisyonuyla 20 Eylül’de dijital olarak sahipleriyle buluşacak.

Renkli kutunun yıldızları, pandemi sebebiyle kırmızı halı şovlarını bir başka bahara ertelerken; bizler sezonlarını bir çırpıda bitirdiğimiz yapımların alacağı ödüller için şimdiden heyecan duymaya başladık. ‘En İyi Drama Dizisi’ kategorisinde Better Call Saul, The Handmaid’s Tale ve Killing Eve gibi yıldızlar çarpışırken, biz kaybeden için üzülmeyeceğiz. ‘En İyi Drama’ kategorisinin ‘en iyi’leri arasındaysa ‘The Morning Show’ ile Jennifer Aniston ve Steve Carell dikkat çekiyor. Elbette ‘Euphoria’ ile Zendeya ve ‘This Is Us’ dizisindeki performansıyla Sterling K. Brown da iddialı adaylar arasında. Birçok yıldızın ve yıldızlar karmasının ödül avcılığını merakla bekliyoruz. Biz tahmin listelerimizi hazırladık, sizin tahminlerinizi bekliyoruz… İyi olan kazansın, kaybeden daha çok çalışsın!