Adab-ı Muaşeret

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Merdivenden çıkarken kadın mı önde olmalı, erkek mi?

Büyüklerimizden sık duyduğumuz cümlelerden biridir; “Ah bu yeni nesil gençler de çok saygısız, görgüsüz” cümlesi. Bu laflara pek kulak asmıyoruz, ama onların zamanı düşünüldüğünde haksız da sayılmazlar. Şimdi bir bakın kendinize; aşağıdaki kuralların çoğundan ne kadar haberdarsınız ve uyguluyor musunuz? Hayır, hiç öyle komik olanları es geçmek filan yok; hepsi tek tek göz önüne alınacak, anlaşalım!



Önce, iletişim önemli!

PR’ın duayeni, görgü kuralları denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Deniz Adanalı, ‘görgülü insan’ı, adab-ı muaşereti, “Sevgiyi, saygıyı kendinde toplamış, kişiliği haline getirmiş insan” olarak tanımlıyor. ‘Yaşam Sanatı’ adını verdiği bu konu içinde, özellikle kişinin diğer kişilerle doğru iletişim içinde bulunmasının önemli olduğunu anlatıyor. ‘‘İlişki içinde olunacak kişileri iyi tanımak, anladıktan sonra cevap vermek işin başlangıcı. Bu ailemiz de olabilir, iş ve özel arkadaşlarımız da, sosyal hayatta yeni karşılaşacağımız kişiler de...’’ diyor ilk olarak. Rahatsız olduğu durumları ise şöyle belirtiyor: ‘‘Ülkemizde ve dünyada, çok farklı gelenek görenek, adetlere sahip yöre ve ülkeler var. O yerlerin adetlerini ve göreneklerini öğrenerek oralara gitmek, oradaki kişilerle doğru iletişimi baştan kurmak gerek. İnsan hakları, hürriyet, özgürlük derken, terbiye dışı ve fazlaca özgür, ‘ben yaptım oldu’ tarzı bir yaşam şekli yaygınlaştı, bundan uzaklaşmalıyız. Samimiyetle laubaliliği, sevimlilikle şımarıklığı birbirine karıştırmamalıyız.’’



