Merdivenden çıkarken kadın mı önde olmalı, erkek mi?
Büyüklerimizden sık
duyduğumuz cümlelerden
biridir; “Ah bu yeni
nesil gençler de çok
saygısız, görgüsüz”
cümlesi. Bu laflara
pek kulak asmıyoruz, ama onların
zamanı düşünüldüğünde haksız da
sayılmazlar. Şimdi bir bakın kendinize;
aşağıdaki kuralların çoğundan ne kadar
haberdarsınız ve uyguluyor musunuz?
Hayır, hiç öyle komik olanları es geçmek
filan yok; hepsi tek tek göz önüne alınacak,
anlaşalım!
Önce, iletişim önemli!
PR’ın duayeni, görgü kuralları denilince
akla gelen ilk isimlerden biri olan
Deniz Adanalı, ‘görgülü insan’ı, adab-ı
muaşereti, “Sevgiyi, saygıyı kendinde
toplamış, kişiliği haline getirmiş insan”
olarak tanımlıyor. ‘Yaşam Sanatı’ adını
verdiği bu konu içinde, özellikle kişinin
diğer kişilerle doğru iletişim içinde
bulunmasının önemli olduğunu anlatıyor.
‘‘İlişki içinde olunacak kişileri iyi tanımak,
anladıktan sonra cevap vermek işin
başlangıcı. Bu ailemiz de olabilir, iş ve
özel arkadaşlarımız da, sosyal hayatta
yeni karşılaşacağımız kişiler de...’’ diyor
ilk olarak. Rahatsız olduğu durumları ise
şöyle belirtiyor: ‘‘Ülkemizde ve dünyada,
çok farklı gelenek görenek, adetlere sahip
yöre ve ülkeler var. O yerlerin adetlerini
ve göreneklerini öğrenerek oralara gitmek,
oradaki kişilerle doğru iletişimi baştan
kurmak gerek. İnsan hakları, hürriyet,
özgürlük derken, terbiye dışı ve fazlaca
özgür, ‘ben yaptım oldu’ tarzı bir yaşam
şekli yaygınlaştı, bundan uzaklaşmalıyız.
Samimiyetle laubaliliği, sevimlilikle
şımarıklığı birbirine karıştırmamalıyız.’’