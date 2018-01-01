Artık geniş aile oldunuz diye yanınızdan geçen spor otomobillere hasretle bakmanıza gerek yok.

Yazı: Arzu Sözeri



Aile otomobili kavramı içimde bir titreme yaratır hep. Ne yani aile olduk da ihtiyarladık mı? Yani biz otomobili kullanırken hiç mi keyif almayacağız, heyecan duymayacağız? Bir de ta uzaktan kendini belli eden havası yok mu, insanın gözü yanından geçen iki kapılı spor otomobile takılır kalır. Neyse ki bu günler geride kaldı. Artık Peguot 5008 var! 1.6 BlueHDI 120 hp EAT, tam otomatik motor seçeneği, yakıt tüketimi ve emisyon salınımları açısından da sınıfında ön plana çıktı. Hızlı vites değişimlerini hissetmiyorsunuz bile.





İç mekan ani planlara hazır. Mesala aniden karar verip yedi kişi birlikte yola çıkabilirsiniz. Tabii bunu yaparken bagajı küçük tutmakta fayda var. Geniş ön camı, panoramik cam tavanı sayesinde son derece ferah bir görünüme sahip, aynı zamanda iyi bir görüş açısı da sunuyor. Gerçekten sportif bir aile otomobili ile tanışıyoruz.

Gelelim sürücü koltuğuna; GT sınıfı spor otomobillerden esinlenerek üretilen kokpit sürücüyü sarıyor ve oldukça ergonomik. Düşük direksiyon açısı sayesinde sürüş pozisyonu yüksek olmasına rağmen 5008, kompakt otomobile benzer sürüş teknikleri sunuyor.

Güvenlik konusunda ön ve arka park sensörlerini bir geri vites kamerası destekliyor.

Park yeri ölçüm sistemi, mevcut park yerlerini ölçerek sürücüye park edilip edilemeyeceğini ve zorluk derecesini bildiriyor. Otomatik olarak devreye girip çıkan elektronik park freni sürücüye, varlığını unutturuyor. ‘Hill Assist’ yokuş kalkış destek sistemi ise dik yokuşlarda 5008’i iki saniye boyunca sabit tutarak hareketi kolaylaştırıyor.





Araçta ikisi ön, ikisi yan ve ikisi de perde hava yastığı olmak üzere altı adet hava yastığı bulunuyor. Perde hava yastıkları, en arkadaki koltuk sırası için dahi optimum güvenlik seviyesi sunuyor. Tüm yol koşulları için çekişi otomatik olarak ayarlayan ASR sistemi karlı yollar için de ilerlemeyi kolaylaştıran ve tutunmayı arttıran özel Snow Motion işlevine sahip.

Aracın işleyişine ilişkin bütün bilgiler savaş uçaklarının ‘dashboard’larından esinlenen renkli Head Up ekranında sunuluyor. Gözlerini yoldan ayırmadan bu donanıma tek bir bakış atarak sürüşle ilgili birçok bilginin görülmesini sağlıyor.







Yolcular film keyfinde

Konsolun üzerinde bulunan 7 inç boyundaki navigasyon ve yol bilgisayarı ekranı istendiğinde gizlenebiliyor. 5008, yolcular için de farklı deneyimler sunuyor. Oturma kabinine mükemmel şekilde entegre edilmiş olan bir multimedya sistemi, ön koltuk başlarına yerleştirilmiş iki adet yedi inç renkli ekrandan oluşuyor. Bu sisteme bir bağlantı konsolu ve iki adet kablosuz Bluetooth® kulaklık da dahil. Üçüncü yolcu için ilave bir kulaklık da bağlanabiliyor. Sistemin en önemli özelliği, DVD player’dan oyun konsollarına kadar birçok farklı donanımın eklenebilmesi. Bu sayede arkada iki ekran farklı yayınlar için kullanılabiliyor; bir ekran oyun için kullanılırken diğerinde aynı anda film izlenebiliyor.

