Akıllı telefonlar için güvenlik önerileri

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Akıllı telefonların fabrika ayarları ile işletim sistemi ayarlarının değiştirilmesi, telefonu siber saldırılara açık hale getirerek güvenlik özelliklerini zayıflatıyor.

Akıllı telefonların fabrika ayarları ile işletim sistemi ayarlarının değiştirilmesi gibi işlemlerin, akıllı telefonu siber saldırılara karşı daha duyarlı hale getirirken, işletmeci ve akıllı telefonun sunduğu güvenlik özelliklerini zayıflattığı bildirildi.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK), "Tüketiciler için akıllı telefon güvenlik ipuçları"nı güncelledi.



Güvenlik ayarlarını değiştirmeyin

Akıllı telefon güvenliğiyle ilgili bilgilerin yer aldığı BTK duyurusunda, telefonun kaybolması veya çalınması durumlarında, telefonun izinsiz kullanımını önlemek için telefonda PIN ayarlanması ve şifrelenmesi gerektiği ifade edildi. Güvenlik ayarları üzerinde değişiklik yapmamanız tavsiye edilen duyuruda, telefonun fabrika ayarlarının ve işletim sisteminin ayarlarının değiştirilmesi (jailbreak, rooting) gibi işlemlerin, akıllı telefonu siber saldırılara karşı daha duyarlı hale getirirken, işletmeci ve akıllı telefonun sunduğu güvenlik özelliklerini zayıflattığına dikkat çekildi.



Veri güvenliğini sağlayın

Rehber ögeleri, belgeler ve fotoğraflar gibi telefonda saklanan verilerin yedeklenmesi önerilen duyuruda, bu verilerin kişisel bilgisayarlarda, harici depolama aygıtlarında veya bulut ortamında saklanabileceği belirtildi. Böylelikle kayıp, çalıntı durumlarında rahatlıkla telefondaki verileri geri yüklemenin mümkün olabileceği açıklandı.



Güvenilir kaynaklardan gelen uygulamaları yükleyin

Bir uygulamayı indirmeden önce uygulamanın yasal ve güvenilir olduğundan emin olmak için akıllı telefonlara indirilecek uygulamaların, işletim sisteminin resmi uygulama ortamından edinilmesi, yorumlara göz atılması, uygulama ortamının meşruiyetini araştırmak ve uygulama sponsorlarının resmi web sitesinde yer alan bağlantılar ile uygulama ortamlarındaki bağlantıları karşılaştırarak tutarlılığı sağlamak gibi yöntemlerin denenebileceği kaydedilerek, güvenilmeyen kaynaklardan gelen uygulamaların bilgi çalan, virüs yükleyen ve telefonun içeriğine zarar veren istenmeyen yazılımları içerebileceğine dikkat çekildi.



Uzaktan erişimle silmeyi etkinleştirin

Akıllı telefonlarda, uygulama olarak edinilebilecek veya varsayılan olarak yaygın kullanılan önemli bir güvenlik özelliğinin, telefonun GPS'i kapalı olsa bile depolanan tüm verilere uzaktan erişebilmeye ve söz konusu verileri silebilmeye imkan sağlaması olduğu belirtildi.



Yazılım güncellemelerini yapın

Otomatik güncellemeleri etkinleştirerek, telefonun işletim sisteminin güncel tutulması veya servis sağlayıcıdan, işletim sistemi sağlayıcısından, cihaz üreticisinden ve uygulama sağlayıcısından gelen güncellemelerin kabul edilmesi gerektiğine işaret edilen duyuruda, işletim sistemini güncel tutarak, siber tehditlere maruz kalma riskinin azaltılabileceği vurgulandı. (AA)



