Alkol ya da uyuşturucu bağımlılığına aday mısınız? Kendinizi test edin!

İnsan biyolojisiyle ilgili, ruhsal, toplumsal ve çevresel değişik birtakım etkenler alkol ve madde bağımlılğına neden olabiliyor. Bağımlılık sorunlarıyla ilgili olarak kendi kendinize ne söylediğiniz, sorunlarınızı ele alma girişimleriniz ise bu bağımlılıktan kortulmak için ilk ve önemli adımlardan. Boylam Psikiyatri Hastanesi AMATEM’den Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu, içki içenler ve kendinhi içmek zorunlar görenler için bağımlılık durumunu gösteren bir test hazırladı ve önerilerde bulundu.

Aşağıda içki içenlerin karşılaştığı bazı sorunlar sıralanıyor. Her birini özenle okuyun ve bir kez bile olsa, sizin de başınıza gelmişse önündeki sayıyı yuvarlak içine alın.



1. İçki içtikten sonra akşamdan kalma olduğum oldu ya da kendimi kötü hissettiğim oldu.

2. İçki içtikten sonra kendimle ilgili kötü duygulara kapıldım.

3. İçki içmemden ötürü, işe ya da okula gidemediğim günler oldu.

4. Ailem ya da arkadaşlarım içki içmemden ötürü üzülüyor ya da yakınıyorlar.

5. İçki içmemden ötürü iş verimliliğim bozuldu.

6. İçki içmemden ötürü iyi bir ebeveyn olamıyorum.

7. İçki içmemden sonra, uyku sorumlarım oluyor, uykumu sürdüremiyorum ya da karabasanlar görüyorum.

8. Üç ya da dört kadeh içtikten sonra araba/motosiklet kullandığım oldu.

9. İçki içiyor olmam, diğer maddeleri daha çok kullanmama sebep oluyor.

10. İçki içtikten sonra hastalanıyor, kusuyorum.

11. İçki içmemden ötürü mutsuzum.

12. İçki içmemden ötürü, yemem gereken yemeği yiyemiyorum.

13. İçki içmemden ötürü suçluluk ya da utanç duyuyorum.

14. İçki içmemden ötürü, benden beklentileri karşılayamıyorum.

15. İçki içerken utanç verici şeyler yaptım ya da söyledim.

16. İçki içerken kötü bir kişiliğe bürünüyorum.

17. İçki içmemden ötürü başıma sorun açtım.

18. İçki içerken ya da madde kullanırken, birine acımasız ya da sert sözler söyledim.

19. İçki içerken, daha sonra pişmanlık duyduğum dürtüsel şeyler yaptım.

20. İçki içerken kavgaya karıştım.

21. İçki içmemden ötürü sağlığım bozuldu.

22. İçki içmemden ötürü parasal sorunlar yaşadım.

23. İçki içmemden ötürü sevgilimle sorunlar yaşadım, eşimle aram bozuldu.

24. İçki içerken daha çok sigara içiyorum.

25. İçki içmemden ötürü dış görünüşüm bozuldu.

26. İçki içmemden ötürü ailem inciniyor.

27. İçki içmemden ötürü arkadaşlarımla aram bozuldu.

28. İçki içmemden ötürü aşırı kiloluyum.

29. İçki içmemden ötürü cinsel hayatım bozuldu.

30. İçki içmemden ötürü yaptığım etkinliklere ve eğlence uğraşlarıma ilgimi yitirdim.

31. İçki içmemden ötürü esin kaynaklarım yok oldu ya da inançlarım bozuldu.

32. İçki içmemden ötürü istediğim gibi hayat süremiyorum.

33. İçki içmemden ötürü kendimi geliştiremiyorum.

34. İçki içmemden ötürü toplumsal yaşamımı bozdu, bu yüzden iyi bilinirliğim ya da saygınlığımı yitirdim.

35. İçki içmemden ötürü çok para harcadım ya da çok para yitirdim.

36. Alkollüyken araba kullanırken tutuklandım veya ceza aldım.

37. İçki içmemden ötürü yasal sorun yaşadım.

38. İçki içmemden ötürü okulda ya da iş yerinde askıya alındım ya da okuldan atıldım ya da işime son verildi.

39. İçki içmemden ötürü bir arkadaşımı yitirdim.

40. İçki içerken ya da sarhoşken kaza geçirdim.

41. İçki içerken ya da sarhoşken birini yaraladım.

42. İçki içerken ya da sarhoşken kırıp döktüğüm oldu.



Şimdi yuvarlak içine aldığınız maddeleri sayın. Eğer 20 ve üzerinde seçeneği işaretlediyseniz, alkol sorunu için tedavi almanız gerekir. Alkol ve madde bağımlılığı, kurtulunamayacak ya da içinden çıkılamayacak bir durum değil.

Burada çok önemli olan bırakmanın gerekliliğini kişinin kendisinin kavraması ve bırakmak için kişinin kendi gerekçelerini yeterince olgunlaştırıp karar vermesi ve bu kararının arkasında durması.

