Altın kaplamalı USB Adaptör

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TP-LINK’in küçük boyutlu ama çok işlevli TL-WN725N USB adaptörü artık altın kaplamalı hale geldi. Bu sayede hem daha dayanıklı hem de veri iletimi daha hızlı olan ürün, ayrıca kablolu bağlantıyı kablosuz dağıtmayı da sağlıyor.

Masaüstü bilgisayarları (PC), kablosuz ağlara (WiFi) kolayca bağlayabilmek için geliştirilen USB adaptörler, taşınabilir bilgisayar kullanıcıları tarafından da tercih ediliyor. WiFi girişi olmayan PC’ler için USB yuvasına takılarak kablosuz internet bağlantısı sağlayan bu ürünler, küçük boyutları, rahat taşınabilmeleri ve en önemlisi de Soft AP desteği ile kablosuz interneti başka cihazlara paylaştırabilmeleri nedenleriyle özellikle seyahatlerde büyük kolaylık sağlıyor.

Çok küçük boyutu nedeniyle taşınabilir bilgisayarlarda rahat kullanılabilen TL-WN725N model USB adaptör, sürekli USB yuvasına takılı kalabiliyor. Diğer USB girişlerine engel olmayan bu boyut, taşınabilir bilgisayarlarda büyük kolaylık sağlıyor. Adaptörü hiç çıkarmadan taşınabilir bilgisayarı çantaya koyarak taşımak bile mümkün oluyor.

150Mbps kablosuz N hıza sahip olan bu model, kolay kurulumu ve gelişmiş kablosuz şifreleme özellikleri ile de kullanıcılara avantaj sağlıyor. Her türlü kablosuz bağlantı için WEP/WPA-PSK ve WPA2-PSK şifreleme desteği adaptörde bulunuyor. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı ise 12 USD + KDV.